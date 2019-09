Venuše prý mohla kdysi kypět životem jako Země, ale pohřbilo ji množství CO2

Najít život nebo alespoň známky života ve vesmíru je zbožné přání již po mnoho staletí. Již v dávných dobách se například říkávalo, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Nyní se ukazuje, že i když je toto rčení prastaré, není zase tak docela zcestné. Venuše je totiž planeta, která je v rámci blízkých planet, nejvíce podobná té naší.

Výzkumníci z NASA teď dokonce přišli s tezí, že na Venuši mohly být před miliardami let poměrně dobré podmínky k životu. Argumentují tím, že stejně jako Země nebyla vždy modrá planeta, tak Venuše nemusela celou svou historii být tak nehostinná, jak v současnosti je.

Tuto skupinu odborníků proto udivuje, proč se lidstvo snaží tak usilovně dostat na Mars, kde chtějí najít sebemenší známky života, když na Venuši by měli daleko větší šance na zajímavý objev. Na druhou stranu je ale jejich jednání pochopitelné, protože na Marsu mohou zkoumat povrch pomocí různých modulů a roverů. To by přes extrémně hustou atmosféru na Venuši nebylo zkrátka možné.

Podle Michaela Waye a Anthonyho Del Genio z Goddardova vesmírného centra mohla na Venuši kdysi panovat teplota mezi 20 až 50°C a povrch mohl být pokrytý oceány a životem. Pak ale musela nastat nějaká katastrofa, která uvolnila do atmosféry obrovské množství oxidu uhličitého a nyní jsou zde teploty 450°C a atmosférický tlak je zhruba 100x větší než na zemi. Je to v podstatě zdvižený prst v případě skleníkových plynů, protože takto může jednou dopadnout i naše planeta.