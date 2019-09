Vesmírná loď Starship vzletí do půl roku na oběžnou dráhu, slibuje Elon Musk

V Texasu proběhla prezentace plánů SpaceX vedená Elonem Muskem. Závěrem této prezentace je spousta termínů a futuristických plánů, jak je u Elona zvykem. Texas byl vybrán proto, protože v areálu Boca Chica se kompletoval zhruba padesát metrů velký prototyp vesmírné lodi Starship Mk1 poháněný třemi metanovými motory Raptor.

Elon plánuje první oficiální let této vesmírné lodi již za maximálně dva měsíce. Tento let bude jen zkušební do výšky cca 20 kilometrů. Za šest měsíců se však s prototypem MK3, jehož kompletace začne v areálu Boca Chica přibližně za měsíc, chce Elon podívat na oběžnou dráhu.

This is the most epic thing I’ve ever seen in my life! #starship let’s do this @spacex @elonmusk pic.twitter.com/XGVSgPYeIs — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) September 29, 2019

Podle Elona by dokonce měla vesmírná loď již v příštím roce převážet i lidskou posádku. Podle odborníků však tento termín zní celkem nepravděpodobně. Pravdou však zůstává, že Elon je nadšen z nápadu vyrobit Starship z nerezové oceli, která extrémně snižuje náklady. Protože jedna tuna dosud používaných uhlíkových vláken stojí v přepočtu přes tři miliony korun, kdežto jedna tuna oceli (typ 301) vyjde jen necelých 60 000 korun.

Starship will use in-space propellant transfer to enable the delivery of over 100t of useful mass to the surface of the Moon or Mars pic.twitter.com/pzCUebidZg — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Na rozdíl od prototypu bude finální verzi vesmírné lodi Starship pohánět celkem šest motorů Raptor. Tři z nich by měly být atmosférické pro úpravu směru letu a další tři pak vakuové. Cílem této lodi pak je dopravit na oběžnou dráhu zhruba 150 tun materiálu. V jejich útrobách pak bude celkem 1000 m3 hermetizovaného prostoru, což podle Elona znamená, že tam pohodlně transportuje až 100 lidí naráz.

Výhodou lodí Starship i Super Heavy bude fakt, že budou opakovatelně použitelné, a tak SpaceX doufá, že Starship zvládne let třikrát denně letět do vesmíru a Super Heavy by to měla zvládnout až 20x za jediný den. Zda se tyto cíle a vize Elona Muska naplní nebo zda se jedná více o sny než o realitu, se uvidí během příštích několika měsíců.