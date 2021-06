Virgin Galactic ohlásil další vědeckou suborbitální misi

Zdroj

Ve čtvrtek oznámil mluvčí společnosti Virgin Galactic uzavření nové smlouvy zaměřené na výzkum pobytu člověka na palubě suborbitální kosmické lodi VSS Unity. Výzkumu se zhostí vědecká pracovnice, Kellie Gerardi, která by měla provést během nadcházejícího letu dva experimenty. K těm by podle předběžných plánů mělo dojít již v roce 2022.

Toto oznámení je zároveň důkazem, že společnost Virgin Galactic je jakýmsi průkopníkem v oblasti výzkumu mikrogravitace a zároveň to naznačuje jistý potenciál pro budoucí obchod. Podrobný výzkum vlivu mikrogravitace na lidské tělo na palubě kosmické lodi navíc dává naději i obyčejným lidem, nejen miliardářům, že by se jednou mohli podívat na hranici vesmíru.

Gerardi je zkušená pracovnice v oblasti komercializace vesmírného turismu, a to včetně desetileté práce pro Commercial Space Federation. Během letu by pak měla mít tzv. “astroskin,” která bude monitorovat nepřetržitě její životní funkce, a to především čtyři minuty, kdy bude ve stavu bez tíže.

Nikdo z Virgin Orbit však neprozradil, kolik tato vědecká mise bude stát. Dá se předpokládat, že k Gerardi přibudou ještě další tři vědečtí pracovníci. Jediné, co Gerardi o ceně za letenku říkala, že to bylo v rámci cenové dostupnosti. V tuto chvíli však Virgin Galactic dokončil svůj první testovací let a připravuje druhý s posádkou tvořenou ze zaměstnanců společnosti Virgin Galactic. Třetí testovací let pak poveze zakladatele společnosti, sira Richarda Bransona. Toto vše by měla společnost stihnout ještě v letošním roce. Příští rok pak započnou suborbitální mise pro vědecké pracovníky.