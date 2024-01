Vrtulník Ingenuity ztratil spojení s roverem Perseverance

V průběhu svého 72. letu na povrchu Marsu přestal vrtulník Ingenuity komunikovat s roverem Perseverance. To představuje výzvu pro NASA, která nyní aktivně pracuje na obnovení spojení s tímto technologickým průkopníkem. Tato událost se stala během "rychlého skoku" do výšky asi 12 metrů, a hned poté, co Ingenuity dokončila svůj plánovaný výstup, došlo ke ztrátě komunikace.

NASA to vysvětlila způsobem, že rover Perseverance slouží jako prostředník pro veškerou komunikaci s vrtulníkem Ingenuity. Informace z vrtulníku jsou posílány k roveru, který pak předává data na Zemi a naopak. Podle NASA měl Ingenuity úspěšně dokončit svou operaci, ale během sestupu měl náhle ztratit kontakt. Tým Ingenuity nyní analyzuje dostupná data a hledá možnosti obnovení spojení.

Zdroj: Shutterstock

Tento incident není ovšem prvním setkáním s problémy v souvislosti s títmto vrtulníkem. Předchozí let byl ukončen dříve, než bylo plánováno, a čtvrteční expedice měla sloužit k prověření systémů vrtulníku. NASA v páteční aktualizaci stavu uvedla, že aktivně zvažuje další kroky k obnovení komunikace s Ingenuity.

Ingenuity, který je na Marsu od roku 2021, překročil původní cíle mise. Původně byl navržen jako experimentální vrtulník a měl absolvovat několik letů na rudé planetě. Během prvního roku provozu však provedl více než 20 úspěšných letů. Mise Ingenuity byla oficiálně prodloužena v roce 2022, a od té doby pokračuje v sérii dalších letů, přičemž Ingenuity se stává prvním letadlem, které vzlétlo z povrchu Marsu. NASA doufá, že tým Ingenuity najde řešení pro obnovení komunikace a pokračování v úspěšném provádění dalších průzkumných letů na Marsu.