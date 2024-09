Vulcan raketa od ULA připravena na soutěžení s NASA

Proč ULA nemohla soutěžit dříve?

Po dlouhou dobu byla ULA dominantním hráčem ve světě raketových startů, především díky svým Atlas V raketám. Ty byly neuvěřitelně spolehlivé a zajišťovaly starty nejen pro NASA, ale i pro americkou armádu. Situace se však změnila, když ULA prodala všechny zbývající Atlas V rakety společnosti Amazon pro jejich projekt Kuiper – síť satelitů poskytujících internet. Tím došlo k mezeře, kdy ULA nemohla nabídnout žádnou jinou raketu pro starty NASA.

Nová raketa Vulcan, která má Atlas V nahradit, musela projít testováním, aby mohla být certifikována pro budoucí mise. První testovací let, označovaný jako Cert-1, se uskutečnil 8. ledna 2024 a proběhl téměř bez problémů. Vulcan raketa používá motory BE-4 poháněné metanem, které vyrábí Blue Origin, a horní stupeň s dvěma motory Centaur, který je rovněž modernizovaný.

Co čeká Vulcan raketu dál?

Pro plnou certifikaci musí Vulcan projít dalším testovacím letem. Cert-2 je naplánován na 4. října 2024 a očekává se, že bude klíčovým krokem k tomu, aby Vulcan mohl být nasazen nejen pro NASA, ale i pro americké ozbrojené síly. Pokud bude test úspěšný, Space Force (americká kosmická síla) plánuje zahájit svou první misi na této raketě do konce roku. Již teď má ULA zajištěno 25 startů pro Space Force, které zahrnují špionážní satelity a další citlivé vojenské náklady.

NASA a budoucí vědecké mise

Program NASA Launch Services (LSP) má na starost výběr a dohled nad poskytovateli startů pro vědecké mise agentury. Vulcan se nyní přidává k raketám Falcon 9 a Falcon Heavy od SpaceX, které byly doposud jedinými možnostmi NASA pro velké mise. SpaceX získala některé z největších kontraktů posledních let, včetně startu počasového satelitu GOES a Romanova vesmírného teleskopu.

Pro NASA je návrat ULA vítaným oživením konkurence, zvlášť pro blížící se mise, jako je Dragonfly (jaderně poháněná mise na měsíc Titan) nebo teleskop NEO Surveyor, který má monitorovat potenciálně nebezpečné asteroidy. Ačkoli NASA zatím Vulcan oficiálně necertifikovala pro tyto mise, úspěšné testy rakety mohou znamenat, že ULA bude jedním z hlavních kandidátů na budoucí zakázky.

Konkurenční Blue Origin

Další hráč na scéně, společnost Blue Origin, která staví raketu New Glenn, je také připravena konkurovat o velké zakázky NASA. Ačkoli New Glenn zatím neuskutečnila svůj první let, očekává se, že po úspěšném testovacím letu by mohla soutěžit o starty menších misí, jako je například mise ESCAPADE na Mars, která již byla přidělena této raketě.