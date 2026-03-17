Webb odhalil velice podivnou planetu: Nezapadá do žádné známé kategorie

Úterý, 17 Březen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Vědci objevili planetu, která se nepodobá žádnému známému světu. Pod jejím povrchem se pravděpodobně skrývá obrovský oceán roztavené horniny a atmosféra plná sirných plynů. Objev ukazuje, že vesmír může být mnohem rozmanitější, než se dosud myslelo.
Vesmír občas přinese objev, který se nevejde do dosavadních představ astronomů. Přesně to se teď stalo při pozorování exoplanety L 98-59 d. Tento svět obíhá malou červenou hvězdu asi 35 světelných let od Země a podle nových dat může ukrývat obrovský oceán roztavené horniny hluboko pod svým povrchem.

Objev oznámil mezinárodní tým vědců vedený Univerzitou v Oxfordu. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním vědeckém časopise Nature Astronomy. Klíčovou roli sehrál vesmírný teleskop Jamese Webba, který dokáže analyzovat atmosféru vzdálených planet s dosud nevídanou přesností.

Planeta L 98-59 d je přibližně jedenapůlkrát větší než Země, ale její hustota je překvapivě nízká. Právě to vědcům naznačilo, že se uvnitř může odehrávat něco neobvyklého. Když analyzovali složení atmosféry, objevili velké množství plynů obsahujících síru, včetně sirovodíku, který je známý svým charakteristickým zápachem připomínajícím zkažená vejce.

Podle dosavadních teorií by se planeta s takovou velikostí měla zařadit do jedné ze dvou kategorií. Buď by šlo o malý plynný svět s atmosférou bohatou na vodík, nebo o takzvanou vodní planetu pokrytou hlubokým oceánem. L 98-59 d ale do žádné z těchto skupin přesně nezapadá.

Planeta s oceánem magmatu

Aby vědci pochopili, co se na této planetě skutečně děje, vytvořili detailní počítačové modely jejího vývoje. Simulace sledovaly vývoj planety téměř pět miliard let od jejího vzniku až po současnost.

Výsledky naznačují, že pod povrchem planety může existovat globální oceán magmatu. Tedy obrovská vrstva roztavené horniny podobné lávě, která se může táhnout tisíce kilometrů hluboko. Právě tento oceán by mohl fungovat jako zásobárna chemických látek, zejména síry.

Takový proces by vysvětloval, proč má planeta tak zvláštní atmosféru. Magma totiž může po dlouhou dobu pohlcovat a znovu uvolňovat plyny, které se pak dostávají do atmosféry. Díky tomu může planeta udržovat silnou atmosféru obsahující vodík a sirné sloučeniny, i když její hvězda postupně tyto plyny odfukuje do vesmíru.

Vědci se domnívají, že právě tato kombinace procesů může vytvářet typ planet, který dosud nebyl popsán. Pokud se tato hypotéza potvrdí, mohlo by to znamenat, že podobné světy jsou ve vesmíru běžnější, než se doposud předpokládalo.

vesmír, letectví a kosmonautika, NASA
ScitechDaily.com

