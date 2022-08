WhatsApp představí vlastní nativní aplikaci pro Windows i Mac OS

Zdroj: Shutterstock

WhatsApp sice vydal před nějakou dobou aplikaci i pro desktop, ale zpočátku pracovala pouze přes webové rozhraní. Později již vývojáři přišli s vlastni desktopovou aplikací. Nyní však oznámili, že chystají nativní aplikaci, která je v současné době dostupná pouze pro zařízení s operačním systémem Windows, i pro operační systém macOS.

Někoho by mohlo napadnout, jaký je vlastně rozdíl mezi současnou podobou aplikace a novou verzí aplikace. Je to velice prosté – původní verze byla založena na Electronu, což je v podstatě jakási nadstavba na webovou aplikaci, takže sice nemusíte mít otevřený prohlížeč, ale v podstatě se jedná o identickou verzi.

Zdroj: Shutterstock

Nová verze aplikace by měla být stavěna a optimalizována pro konkrétní operační systém. Měla by tak být lepší a rychlejší už od samého přihlášení. Zároveň by vás zbavila povinnosti být online na svém mobilním telefonu. Pokud si třeba vypnete mobilní telefon, dál můžete chatovat prostřednictvím této aplikace.

Pro běžného uživatele se ale příliš nezmění, protože podoba i rozložení je víceméně stejné jako u předchozí webové verze aplikace. Z funkčního hlediska by také nemělo přijít příliš mnoho novinek. Jediným vylepšením bude rychlejší provoz a možnost využití aplikace i bez mobilního telefonu. Aplikace pak bude v nabídce Microsoft Store.