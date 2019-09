Z útoku na Oblast 51 se stala tématická párty v kostýmech uprostřed pouště

Polské letectvo si chce v následujících letech pořídit od Spojených států celkem 32 stíhaček F-35A. To jsou celkově dvě letky F-35A, které budou společně sloužit se 48 stíhačkami F-16 C/D v polském...

Polské letectvo si chce v následujících letech pořídit od Spojených států celkem 32 stíhaček F-35A. To jsou celkově dvě letky F-35A, které budou společně sloužit se 48 stíhačkami F-16 C/D v polském letectvu.

Polsko jedná s USA o nákupu 32 superstíhaček F-35A Block 4 Ereb 09/06/2019 09:00:00 Polské letectvo si chce v následujících letech pořídit od Spojených států celkem 32 stíhaček F-35A. To jsou celkově dvě letky F-35A, které budou společně sloužit se 48 stíhačkami F-16 C/D v polském letectvu. https://cdr.cz/sites/default/files/2176/66928.jpg

Mladí touží více stát se YouTubery než astronauty, odhalil průzkum lukas-cihak 07/17/2019 11:00:00 Společnost LEGO nechala ku příležitosti 50 let od přistání Apolla na Měsíci vypracovat analýzu, zda by i současné děti chtěly být astronauty. Překvapující ovšem, že by se raději staly YouTubery - láká je zřejmě vidina snadno vydělaných peněz. https://cdr.cz/sites/default/files/younasaindex.jpg