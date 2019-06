Za blbý fór vás nepustí do USA: Žadatel o vízum předloží 5 let údajů z Facebooku

Pro důkladnější identifikaci osobnosti žadatele o vízum do Spojených států amerických budou žadatelé podle Ministerstva zahraničí pravděpodobně vyzváni k předložení informací ke svým uživatelským jménům ze sociálních sítí, e-mailových adresách a telefonních číslech. Podle předběžných odhadů by toto opatření mohlo postihnout téměř 15 milionů lidí ročně.

V praxi by tak měly americké úřady lustrovat digitální život a chování žadatele o vízum na známých sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit nebo Youtube. Tyto údaje spolu se svými telefonními čísly a e-maily budou muset žadatelé předkládat za dobu posledních pěti let, aby si úřady mohly udělat lepší představu o tom, koho si pustí na své území.

Toto postihne naprosto všechny žadatelé o víza jak pracovní, tak studijní. Výjimku tvoří pouze skupina žadatelů o diplomatické nebo úřední vízum. Až doposud měli tuto povinnost jen lidé, kteří podléhaly tzv. „zvláštnímu prověřování,“ což jsou lidé přijíždějící z oblastí, které jsou pod vlivem teroristických organizací. V roční statistice to čítalo pouhých 65 000 lidí.

Toto rozšíření pochází z iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se pokusil tyto změny v prověřování žádostí o vízum navrhnout již v březnu loňského roku. Tenkrát se však nesetkaly s příliš kladným ohlasem ze strany Americké unie občanských práv (ACLU). Zástupkyně ACLU, Hina Shamsiová, dodává: "Lidé se teď budou muset ptát, zda něco z toho, co napíši online, nebude špatně pochopeno nebo špatně vyloženo vládními úředníky“. Podle ACLU je zde i reálné nebezpečí, že budou žadatelé z muslimských zemí diskriminováni a jejich žádosti zamítány.

Navíc způsobí toto opatření navýšení úředního aparátu a byrokracie, což bude zcela jistě znamenat prodloužení čekacích lhůt. Nejefektivněji by se tento problém dal vyřešit tak, že by se vytvořil nějaký program schopný zanalyzovat celý uživatelský účet a následně porovnat z databází nevhodných výrazů či slovních spojení a těmito nálezy by se pak zabývaly úředníci.