5 nejočekávanějších her pro prosinec 2021: Vánoce, Vánoce přicházejí

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Century: Age of Ashes

Vyšlo 2. prosince | Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Napadlo vás někdy, že by Star Wars: Squadrons byly zábavnější, kdybyste místo vesmírných lodí ovládali draky chrlící plamenné projektily? Jestli jste odpověděli ne, pak možná Century Age of Ashes nebude hra pro vás.

V ní můžete totiž zažít přesně to a mnohé další v multiplayerové aréně až pro dvanáct hráčů. Ve hře se nachází 3 třídy draků s možnostmi pokročilé modifikace vzhledu draka i vašeho jezdce. Hra je navíc kompletně zdarma a veškeré předměty ke koupi jsou čistě kosmetické.

Hardwarové požadavky Century: Age of Ashes:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5 (2.6GHz)

AMD FX-8350 Intel Core i7 (2.8GHz)

AMD Ryzen 5 (3.2 GHz) RAM 6 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 760

AMD Radeon RX 560 Nvidia GeForce RTX 970

AMD Radeon RX 580 HDD 10 GB volného místa 10 GB volného místa

Asterix & Obelix: Slap them All!

Vyšlo 2. prosince | Playstation 5, Playstation 4,Xbox One, Xbox Series, Windows PC, Nintendo Switch

Někteří z vás se budou moci s kapkou nostalgie vrátit do dětství s oblíbenou dvojicí Asterixem a Obelixem, která se vrací v 2D beat ‘em up řežbě, která pomocí ručně kreslené grafiky dodává pocit, že se původní komiksy daly do pohybu.

Hra nabídne lokální kooperační mód, online multiplayer a hodiny adventure módu ve kterém budeme moci profackovat tisíce naštvaných Římanů.

Hardwarové požadavky Asterix & Obelix: Slap them All!:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2310 Intel Core i7 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD Radeon R7 370 Nvidia GeForce RTX 1060 HDD 2 GB volného místa 2 GB volného místa

Chorus

Vyšlo 3. prosince | Playstation 5, Playstation 4,Xbox One, Xbox Series, Windows PC, Google Stadia

Pro fanoušky sci-fi je tento měsíc připravena vesmírná bojová hra, ve které sedneme do kokpitu vesmírné lodě řízené špičkovou pilotkou Narou. S ní se vydáme zničit temný, který ji stvořil.

Prozkoumejte vesmír a pokořte hranice reality, při likvidaci klanu Circle a jejího vůdce Great Prophet.Ve hře nás čeká kromě parádní grafiky a šílených vesmírných přestřelek i vylepšování lodě podle preferencí a pěkně temná atmosféra.

Hardwarové požadavky Chorus:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-2120

AMD FX-4100 Intel Core i3-7350K

AMD Ryzen FX-8350 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 750

AMD Radeon HD 7770 Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon R9 285 HDD 36 GB volného místa 40 GB volného místa

Halo Infinite

Vyšlo 8. prosince | Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Největším titulem tohoto měsíce je bezpochyby xboxový tahák Halo Infinite, respektive jeho single-playerová kampaň. Multiplayerová část totiž kuriózně vyšla již minulý měsíc zdarma a na prvních pár dní ovládla i přední příčky nejhranějších her na Steamu.

Největším tahákem je kromě starého známého Master Chiefa v novém příběhu i fakt, že bude tato hra (jako téměř veškerá tvorba od Microsoftu) v den vydání součástí Xbox Game Pass předplatného.

Hardwarové požadavky Halo Infinite:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4440

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 570 Nvidia GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700XT HDD 50 GB volného místa 50 GB volného místa

Syberia: The World Before

Vychází 10. prosince | Windows PC

Slavná adventurní série se hlásí o své místo s novým dílem, který pokračuje po nejméně úspěšném třetím dílu. Tentokrát nezbyde než odložit teplé rukavice a kabáty do skříně, nový dl se odehrává v teple fašistické Evropy na sklonku druhé světové války.

Kdo by měl zájem okusit fungování nového dílu, může si také vyzkoušet zdarma vydaný hodinu a půl dlouhý prolog, který vyšel již v říjnu loňského roku a zasloužil se o téměř výhradně kladné reakce.

Hardwarové požadavky Syberia: The World Before:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600 Intel Core i7-8700 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon HD 7850 / R7 260X Nvidia GeForce RTX 1060

AMD Radeon R9 390X HDD 13 GB volného místa 13 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem

Dauntless – dorazí na nové generace2. prosince

– dorazí na nové generace2. prosince Final Fantasy XIV: Endwalker – očekávaná expanze vychází7. prosince

očekávaná expanze vychází7. prosince Life is Strange: True Colors – poslední díl teenagerovského drama vyjde na Switch 7. prosince

poslední díl teenagerovského drama vyjde na Switch 7. prosince Loop Hero – populární hra dorazí i na Switch 9. prosince

– populární hra dorazí i na Switch 9. prosince Among Us – podezřívat svoje přátele budete moci i na konzolích již od 14. prosince

– podezřívat svoje přátele budete moci i na konzolích již od 14. prosince Alien: Isolation – 14. prosince vychází v mobilní verzi

Dále vychází