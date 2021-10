4 nejočekávanější hry pro říjen 2021: Nejsilnější herní sezóna startuje

Vybrali jsme pro vás čtveřici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Far Cry 6

Vychází 7. října | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Nový díl osobité akční střílečky od Ubisoftu nás zavede na fiktivní ostrov v Karibiku s názvem Yara, kde vládne diktátor Antón Castillo, kterého ztvárnil Giancarlo Esposito (Moff Gideon z Mandaloriana a Gus Fring z Perníkového táty).

N začátku hry si taky budeme moci zvolit pohlaví hlavní postavy Dani Rojas, který/á se snaží svrhnout současný režim. Rozlohou má jít zatím o největší díl Far Cry vůbec, a součástí Season Passu budou i speciální epizody, jež nás přenesou do kůže tří posledních velkých antagonistů (Vaase, Pagana Mina a Josepha Seeda).

Hardwarové požadavky Far Cry 6:

Minimální (1080p@30 FPS) Doporučené (1440p@60 FPS, RT OFF) OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 1200 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 3600X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 460 Nvidia GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700XT HDD 60 GB volného místa 60 GB volného místa

Back 4 Blood

Vychází 12. října | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Vydání nové multiplayerové střílečky od Turtle Rock Studios už je skoro za dveřmi. Back 4 Blood není nadarmo přezdívaná Left 4 Dead 3, nabízí totiž podobnou čtyřčlennou kooperativní kampaň, nebo kompetitivní multiplayer, kde se lidé a zombíkům podobná monstra zvaná Ridden postaví proti sobě.

V kampani si můžeme vybrat jednu z osmi upravitelných postav se specifickými schopnostmi, které jsou imunní vůči parazitovi měnícímu lidi ve zvrácená monstra, a samozřejmě nechybí ani arzenál všemožných zbraní a předmětů.

Hardwarové požadavky Back 4 Blood:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 7 1800X RAM 8 GB RAM 12 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 570 Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 590 HDD 40 GB volného místa 40 GB volného místa

Guardians of the Galaxy

Vychází 26. října | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC, Switch

Kanadští tvůrci Deus Ex série se tentokrát vrhli na adaptaci populární komiksové série Strážců galaxie, a ke konci měsíce nám konečně naservírují čistě single-playerovou akční adventuru z pohledu třetí osoby.

Jako hráči se ujmeme role Petera Quilla a za ostatní členy týmu bude jednat počítač, ale v rámci souboje jim budeme moci rozdávat základní příkazy. V klíčových momentech hry se také potkáme s dialogovými možnostmi, jež ovlivní dialogy i vztahy v týmu, ale přesto všechny povedou ke stejnému konci.

Hardwarové požadavky Guardians of the Galaxy:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 570 Nvidia GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX 590 HDD 80 GB volného místa 80 GB volného místa

Age of Empires 4

Vychází 28. října | Windows PC

Čtvrtý díl Age of Empires v sobě zakomponuje většinu mechanik z Age of Empires II s přidáním několika novinek. Při vydání hry bude k dispozici osm různých civilizací, jejichž počet se však jistě v průběhu následujících let ještě rozroste.

Jelikož Age of Empires 4 vydávají oficiálně Xbox Game Studios, bude hra dostupná i v rámci Xbox Cloud Gaming, a tedy bude i ode dne vydání součástí předplatného Xbox Game Pass.

Hardwarové požadavky Age of Empires IV:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6300U

AMD Ryzen 5 2400G Intel Core i5 (3.6GHz, 6 jader)

AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Intel HD 520

AMD Radeon RX Vega 11 Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 570 HDD 50 GB volného místa 50 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem

Alan Wake Remastered – 5. října vychází na všemožné platformy remaster výborné hororovky

5. října vychází na všemožné platformy remaster výborné hororovky Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation – DLC do třetích Wastelandů dorazí 5. října

– DLC do třetích Wastelandů dorazí 5. října Tetris Effect: Connected – multiplayerová expanze přijde 8. října i na konzole Switch

– multiplayerová expanze přijde 8. října i na konzole Switch Ori: The Collection – parádní plošinovky vyjdou 12. října v kolekci na Switch

– parádní plošinovky vyjdou 12. října v kolekci na Switch Crysis Remastered Trilogy – legendární FPS trilogie v novém kabátku vychází 15. října

– legendární FPS trilogie v novém kabátku vychází 15. října Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 15. října

– 15. října Resident Evil 4 VR – 21. října vyjde na Oculus VR verze čtvrtého RE

Dále vychází