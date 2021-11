6 nejočekávanějších her pro listopad 2021: Největší herní série opět bobtnají

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Call Of Duty: Vanguard

Vychází 5. listopadu | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

S oblíbenou herní sérii Call of Duty se tento měsíc podíváme opět do druhé světové války, kde se nám skrze oči čtyř vojáků odkryje příběh klíčových bojů Severní Afriky, východní i západní Evropy a podíváme se i do Pacifiku.

Opět si hráči budou moci zahrát oblíbený a pro sérii velmi klasický Zombie mód, samozřejmostí jsou také Team Deathmatch, Kill Confirmed nebo Domination. Co Vanguard přinese nového, je Champion Hill, který funguje na principu turnaje (1v1, 2v2, 3v3) a Patrol, kde je potřeba udržet neustále se pohybující bod na mapě.

Hardwarové požadavky Call Of Duty: Vanguard:

Minimální Doporučené Ultra 4K OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-4340

AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i9-9900K

AMD Ryzen 9 3900X RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 470 Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580 Nvidia GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800XT

Forza Horizon 5

Vychází 9.listopadu | Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Z dílny Microsoftu přifrčel další díl Forzy Horizon na počítače a konzole Xbox. Není samozřejmě překvapením ani fakt, že se v době vydání ocitne jako součást předplatného Xbox Game Pass.

Tentokrát se odíváme do oblasti Mexika, kde pomocí nového průzkumného módu, budeme moci zbrázdit i krásné aztécké chrámy. Kromě prodírání se džunglí se podíváme i na klasické asfaltky a okusíme tradiční módy.

Hardwarové požadavky Forza Horizon 5:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 1200 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1500X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 470 Nvidia GeForce RTX 1070

AMD Radeon RX 590 HDD 110 GB volného místa 110 GB volného místa

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Vychází 11. listopadu | PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch

Nedávno oznámený remaster GTA: The Trilogy - The Definitive Edition nám již za pár dní umožní se znovu ponořit do vyleštěného GTA:III, Vice City a San Andreas, a to ještě ke všemu prakticky na všech hlavních platformách. Všechny díly byly zpracovány společností Grove Street Games, která za využití Unreal Enginu dlouhé měsíce pracovala na mnohých grafických i hratelnostních vychytávkách.

Zatímco většina grafických prvků byla pouze vylepšena a modernizována, systém osvětlení byl přepracován úplně. Zvýšila se i načítaná vzdálenost, nové minimapy umožňují i přidání waypointů a destinací a ovládání bylo přizpůsobeno modelu z GTA V, aby stará trilogie působila co nejmoderněji i pro nové hráče.

Hardwarové požadavky Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600K

AMD FX 6300 Intel Core i7-2700K

AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 760

AMD Radeon R9 280 Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 570 HDD 45 GB volného místa 45 GB volného místa

Shin Megami Tensei 5

Vychází 12. listopadu | Switch

Kromě hráčů FPS zažívají v listopadu žně i hráči na konzolích Nintendo Switch. První ze zajímavých exkluzivek, pátým číslem označený díl Shin Megami Tensei od Atlusu, je dalším přírůstkem do obsáhlé rodiny tohoto universa.

V nejnovějším díle známé RPG série se vžijeme do roli studentky na střední škole, kde nám bude kromě nových schopností dělat problémy i démony zamořené Tokio. Nový díl údajně kombinuje mechaniky z předchozích dílů a má být jakýmsi hybridem mezi třetím a čtvrtým dílem.

Battlefield 2042

Vychází 19. listopadu | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Tento měsíc se nám také navrátí druhá stálice FPS žánru. V Batlefieldu 2042 se, jak název napovídá, podíváme do roku 2042, kdy extrémní klimatické události změnily rozložení sil. Nepředvídatelné počasí, hladomor, nedostatek vody spolu zapříčinily, že se USA a Ruskem opět nachází na pokraji války.

Ve hře si budeme moct zahrát za 10 různých povolání, každé s unikátními schopnostmi i výstrojí a probíjet se s nimi na sedmi lokacích. Kromě klasických módů Conquest a Breakthrough se dočkáme také dvou nových. Portal, ve kterém se propojí bojiště s předešlých Battlefieldů, budeme pomocí editoru vytvářet svá vlastní bojiště a Hazard Zone je PvPvE režim, kdy čtyři týmy snaží získat datové schránky, které se zobrazují náhodně na jedné ze sedmi map.

Hardwarové požadavky Battlefield 2042:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6660K

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 7 2700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 560 Nvidia GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600XT HDD 100 GB volného místa 100 GB volného místa

Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl

Vychází 19. listopadu | Switch

Nintendo nám tento měsíc naservíruje další hru z oblíbené série chytání kapesních monster – řeč je samozřejmě o Pokémonech. Od vydání původního Pokémon Diamond / Pearl uplynulo již šestnáct let, a tak není divu, že se oblíbení japonští vývojáři rozhodli pro nový facelift.

V novém exkluzivním dílu pro Nintendo Switch budeme moci znovu prozkoumat region Sinnoh, kde nám bude dělat společnost trojice základních pokémonů Chimchar, Piplup či Turtwig. Nebude chybět ani možnost chytit si legendární pokémony Dialgu a Palkii.

Vrací se s novým obsahem

Apex Legends: Escape – kýžený update vyšel do známého Battle Royale už 2. listopadu

– kýžený update vyšel do známého Battle Royale už 2. listopadu The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – snad již v poslední edici vyjde 11. listopadu i pro novou generaci konzolí

– snad již v poslední edici vyjde 11. listopadu i pro novou generaci konzolí Super Sami Roll – původně počítačová hra se 4. listopadu dostane i na PS 5 a Switch

– původně počítačová hra se 4. listopadu dostane i na PS 5 a Switch Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise DLC – po novém updatu vychází do Animal Crossing i nové DLC, již 5. listopadu

– po novém updatu vychází do Animal Crossing i nové DLC, již 5. listopadu Final Fantasy 5 Pixel Remaster - jeden z mnoha remasterů zachycující původní esenci vjyde na PC už 10. listopadu

- jeden z mnoha remasterů zachycující původní esenci vjyde na PC už 10. listopadu Star Wars: Knights of the Old Republic – stará klasika dostane 11. listopadu port na Switch

– stará klasika dostane 11. listopadu port na Switch Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition – kromě GOTY se 18. listopadu do MFS dostanou i expanze Reno Air Races

– kromě GOTY se 18. listopadu do MFS dostanou i expanze Reno Air Races Final Fantasy 14 Endwalker Expansion – obrovská expanze do populárního MMO vyjde už 23. listopadu

Dále vychází