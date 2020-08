Americké námořnictvo zahájilo vývoj stíhacího letounu 6. generace

Americké námořnictvo zřídilo programovou kancelář pro iniciativu Next Generation Air Dominance (NGAD). Program NGAD dříve známý jako F/A-XX se zabývá vývojem stíhacího letounu 6. generace, který v budoucnosti nahradí stíhačky F-18E/F Super Hornet. Vývoj nového letounu přitom nebude vůbec jednoduchý, protože se bude nést ve znamení dopadu pandemie Covid-19 na americkou ekonomiku a bude tak zápasit s poněkud omezenějším rozpočtem.

Vývoj nového letounu je poměrně časově náročný proces, a u programu F-35 to znamenalo celkově 20 let od oficiálního zahájení programu JSF (v roce 1996) do dosažení operační schopnosti první letky F-35A amerického letectva. A to se nebavíme o námořní verzi F-35C, která má oproti původním předpokladům několik let zpoždění a operační schopnosti tyto letouny dosáhly teprve minulý rok.

umělecké ztvárnění stíhaček 6. generace Northrop Grumman - Zdroj: theaviationist

Námořnictvo plánuje zakoupit celkem 257 F-35C a námořní pěchota 420 F-35 (z tohoto počtu bude 67 letounů ve variantě F-35C, zbytek F-35B). Typicky z jedné americké letadlové lodi operují 4 letky stíhacích letounů F-18 (celkem 48 stíhaček). Ve 30. letech 21. století to mají být dvě letky F-18E/F a dvě letky stíhaček F-35C. Po najetí sériové výroby pak postupně zbylé F-18 nahradí letouny 6. generace.

Nový stíhací letoun amerického námořnictva bude dvoumotorovým víceúčelovým stíhacím letounem, který bude zřejmě disponovat motory s proměnným cyklem, díky nimž stíhačky získají mnohem větší bojový dolet. Námořnictvo požaduje prodloužení bojového doletu ze 700 námořních mil na více než 1000 námořních mil. Oproti F-35 bude mít nový letoun pokročilejší avioniku a stealth vlastnosti, bude vybaven AI jednotkou a výkonnějším palubním počítačem, laserovým dělem a antiraketami schopnými ničit střely ohrožující letoun.

umělecké ztvárnění stíhaček 6. generace Boeing - Zdroj: nextbigfuture

Námořnictvo dále požaduje aby nový letoun byl stále pilotovaným letounem, ale musí umět spolupracovat s různými drony/wingmany, které bude využívat při misi k rozšíření svých možností. Pilot v kokpitu se stane velitelem pro různé drony, které poletí na misi společně s pilotovaným letounem. Drony/Wingmani mohou zničit nepřátelskou protivzdušnou obranu, bombardovat pozemní cíle, posloužit jako raketová podpora pro velící letoun při vzdušných soubojích, sloužit jako průzkumné prostředky nebo prostředky radioelektronického boje atd.

Konečným výsledkem má být to, že misi, kterou běžně vykonává pětice F-35 v budoucnosti zvládnou jen dvě stíhačky 6. generace, které budou obklopeny různými drony částečně řízenými umělou inteligencí.