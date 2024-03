Americkou vládu tíží rozbité zmrzlinové stroje

Všichni dobře vědí, jak to s opravami je. Servisní stanice je daleko, nebo je oprava drahá, nejsou náhradní díly, atp. Avšak, americké federální agentury vyjádřily zvláštní zájem o stroje na výrobu zmrzliny, které se často nacházejí v havarijním stavu a jsou dostupné pouze pro opravy, které jsou nejvýnosnější.

Federální obchodní komise a oddělení antimonopolního ministerstva spravedlnosti požádaly totiž o výjimku z pravidel podle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) pro "komerční softservisní stroje". Pokud bude této žádosti vyhověno, tak by mělo být umožněno třetím stranám provádět opravy a údržbu těchto strojů, což by vedlo k možné úspoře nákladů a lepšímu využití investic do komerčního a průmyslového vybavení.

Podle společného komentáře by výjimka zákona DMCA umožnila větší konkurenci na trhu oprav zmrzlinových strojů a bránila by společnostem využívat zákony DMCA k vytváření monopolů na opravy. Většinou si totiž výrobci zcela logicky vyhrazují právo na opravu svých strojů a vyhrožují třeba porušením záručních pravidel.

Zdroj: Shutterstock

Kromě zmrzlinových strojů se petice zaměřuje i na širší výjimky pro průmyslové a komerční opravy, které vyžadují softwarové úpravy a dešifrování. Zastánci oprav již získali výjimky pro opravy zemědělského vybavení, videoherní konzole, automobilu a určitého lékařské přístroje.

Oprava a údržba průmyslových zařízení je nejen z hlediska udržitelnosti výhodná pro všechny. Nemluvě o ekonomickém hledisku. Proto se americké vládní agentury soustředí na podporu a prosazování výjimek zákona DMCA a dalších opatření, která by umožnila snadnější přístup k opravám a údržbě průmyslových zařízení. Nyní je na zákonodárcích, aby zvážili tyto žádosti o výjimky a podpořili snahy o zlepšení dostupnosti a opravitelnosti komerčního vybavení.