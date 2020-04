Američtí piloti se připravují na operaci America Strong. Vzdají tak hold lékařům

V příštích několika týdnech má proběhnout na území Spojených států operace America Strong, jejíž cílem je symbolicky poděkovat všem lidem, kteří v první linii bojují za zdraví amerických občanů. Tedy poděkovat hlavně doktorům a lékařskému personálu, ale např. i vojákům, hasičům, policistům, lidem v energetice, prodavačům v supermarketech, kamioňákům atd. Dále má tato operace za cíl více semknout národ v této nelehké době, kdy je celá země drcena epidemií nemoci Covid-19, a má deklarovat to, že národ i nadále zůstane silný a jednotný.

Operace America Strong se zúčastní legendární předváděcí letky Thunderbirds z Letectva Spojených států amerických se stíhačkami F-16 a Blue Angels z Námořnictva Spojených států amerických se stíhačkami F/A-18. Poděkování zdravotníkům a všem lidem v první linii bude sestávat z toho, že v rámci pocty těmto lidem přeletí stíhačky v těsně formaci nad vybranými městy v zemi.

Celá akce/operace bude hrazena z rozpočtu Pentagonu a zvažována je i možnost, že mimo stíhací letectvo by do operace mohly být zapojeny další letouny, jako např. bombardéry. Letky Blue Angels a Thunderbirds se objeví společně v těsné formaci nad Washingtonem, Baltimorem, New Yorkem, Newarkem, Trentonem, Filadelfií, Atlantou, Dallasem, Houstonem a Austinem.

Následně letka Blue Angels se objeví samostatně nad Miami, Tampou, Tallahassee a Jacksonvillem na Floridě a nad Norfolkem a Virginií Beach ve Virginii, dále nad městy Detroit, Chicago, Indianapolis, Nashville, New Orleans, a Kingsville a Corpus Christi v Texasu. Letka Thunderbirds pak samostatně nad městy San Antonio, Oklahoma City, Phoenix, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland a Seattle.

Spojené státy jsou v současnosti nejvíce postiženou zemí nemocí Covid-19. Ve Spojených státech se už nakazilo nemocí Covid-19 necelých 870 000 lidí a podlehlo této nemoci na 50 000 lidí.