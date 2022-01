Berte dokud dávají: GOG rozdává zdarma hru, která potěší hráče RPG her

Až do středečních 15:00 (5.1.) máte možnost získat na digitální distribuční platformě GOG zdarma hru Iratus: Lord of the Dead.

Hru Iratus: Lord of the Dead vytvořili ruští herní vývojáři ze studia Unfrozen. Hra vyšla v roce 2020 a její autoři převážně čerpali inspiraci z takových her jako byl Darkest Dungeon nebo Dungeon Keeper. Iratus: Lord of the Dead lze charakterizovat jako gotické taktické RPG s roguelike prvky. V tomto případě se stanete antihrdinou, který musí porazit hrdiny stojící na straně sil dobra. Hrajete totiž za nekromanta, který byl po tisíciletí uvězněn hluboko pod zemí v tajné kobce. Vašim úkolem je vytvořit silnou armádu nemrtvých služebníků a probojovat se na svobodu. Vašim úkolem při cestě ke svobodě bude porazit své věznitele a přeměnit je na nemrtvé vojáky do své armády.

Čeká vás výstavba vaší základny, shánění surovin a odemykání stále lepších nemrtvých přisluhovačů, bez nichž byste se nedostali k vytoužené svobodě. Hru Iratus: Lord of the Dead dohrajete přibližně za 8 až 9 hodin a běžně se prodává na GOGu za necelých 30 euro. Ke hře můžete dokoupit ještě různé kosmetické a doplňkové balíčky nebo datadisk Iratus: Wrath of the Necromancer, který přináší další obsah do hry.

Hra Iratus: Lord of the Dead si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 78 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,5.

Iratus: Lord of the Dead můžete získat zdarma na tomto odkazu.