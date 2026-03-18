Bezos chystá obranu Země: Nový systém má odklánět asteroidy
Ochrana Země před asteroidy už dávno není jen téma sci fi filmů. V posledních letech se z ní stává reálná oblast výzkumu, do které vstupují nejen státní agentury, ale i soukromé firmy. Jednou z nich je Blue Origin, společnost Jeffa Bezose, která nyní spolupracuje s NASA a Kalifornským technologickým institutem na projektu s názvem NEO Hunter.
Cílem je jediné. Včas odhalit potenciálně nebezpečné objekty v okolí Země a v případě potřeby zasáhnout tak, aby se změnila jejich trajektorie. Zní to ambiciózně, ale současné technologie už umožňují první konkrétní kroky.
Základem celého systému je platforma Blue Ring. Jde o modulární satelitní „základnu“, která dokáže nést různé typy zařízení a fungovat nejen na oběžné dráze Země, ale i ve vzdálenějším vesmíru. Právě tato flexibilita je klíčová, protože hrozby nepřicházejí vždy ze stejného směru ani ve stejné vzdálenosti.
Jak chce lidstvo změnit dráhu asteroidu
Projekt NEO Hunter je rozdělen do několika fází. V první fázi se počítá s vysláním menších družic, které se přiblíží k vybranému asteroidu a začnou ho detailně zkoumat. Nejde jen o jeho velikost. Důležité je složení, hustota nebo rotace. Každý asteroid se totiž chová jinak a bez těchto dat by byl jakýkoliv zásah spíš risk než řešení.
Teprve ve chvíli, kdy budou vědci přesně vědět, s čím mají co do činění, přichází na řadu samotný zásah. Jednou z metod je využití iontového paprsku. Ten dokáže působit na asteroid dlouhodobě a velmi jemně měnit jeho dráhu. Nejde o žádný dramatický výbuch. Spíš o trpělivé postrkování ve správném směru.
Pokud by ale takový zásah nestačil, existuje i razantnější varianta. Takzvaný kinetický náraz. Princip je jednoduchý. Sonda se vysokou rychlostí srazí s asteroidem a tím změní jeho trajektorii. Podobný experiment už NASA úspěšně provedla v roce 2022, kdy mise DART zasáhla asteroid Dimorphos a prokazatelně změnila jeho oběžnou dráhu.
NEO Hunter má jít ještě dál. Před samotným nárazem vypustí menší doprovodnou družici, která celou událost zaznamená a potvrdí, zda byl zásah úspěšný. To je zásadní nejen pro kontrolu mise, ale i pro další vývoj těchto technologií.
Zájem o planetární obranu v poslední době roste. Stačí si připomenout případy, kdy menší meteority dopadly na Zemi, nebo situace, kdy asteroid proletěl relativně blízko mezi Zemí a Měsícem. Tyto události sice nepředstavovaly bezprostřední hrozbu, ale ukazují, že vesmír není prázdný prostor bez rizika.
Astronomové přitom mapují nebezpečné objekty už desítky let. Vznikají databáze asteroidů, které by mohly v budoucnu představovat problém. Dobrou zprávou je, že v současnosti není znám žádný objekt, který by Zemi v blízké době ohrožoval.