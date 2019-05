Čína vrací úder USA. Omezí dodávky nezbytných surovin pro technologický průmysl

První let aneb další milník nového amerického stealth bombardéru B-21 Raider

První let aneb další milník nového amerického stealth bombardéru B-21 Raider Ereb 04/12/2019 11:00:00 Blíží se doba, kdy americké letectvo získá nové víceúčelové strategické bombardéry B-21 Raider. Svým vzhledem se sice trochu podobají letounům B-2, ale po technologické stránce mají dalece převyšovat možnosti starších bombardérů B-2. https://cdr.cz/sites/default/files/b-21.jpg

Američtí vojáci získají nové karabiny a kulomety vybavené balistickým počítačem Ereb 04/11/2019 09:00:00 Nová puška (karabina) a lehký kulomet určený pro pěší jednotky americké armády by měly mít v sobě zabudovaný balistický počítač, který má americkým vojákům zajistit takovou přesnost při střelbě, že prakticky každá kulka zasáhne svůj cíl. https://cdr.cz/sites/default/files/puska-balisticky-pocitac.jpg

Američani dodají Slovákům ty nejlepší F-16 jaké mají Ereb 12/06/2018 09:00:00 Vzdušné síly Slovenské republiky by měly do konce roku 2023 získat celkem 14 stíhaček F-16, a to hned v jejich nejmodernější verzi Block 70/72. Modernizované F-16 mají být pro chudší země alternativou k F-35. https://cdr.cz/sites/default/files/slovenska_f16.jpg