Cracker Empress prolomil protipirátské ochrany Denuvo V10 a VMProtect

Po zhruba jeden a půl měsíční odmlce uvolnil cracker s přezdívkou Empress (dodnes se lidé na redditu přou jestli se jedná o ženu nebo muže) další bypass/crack na videohru zabezpečenou kombinovanou protipirátskou ochranou Denuvo + VMProtect. Kombinaci dvou protipirátských ochran využívá společnost Ubisoft a tentokrát byla ochrana prolomena u videohry Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising měl být zabezpečený Denuvem V10, ochranou VMProtect (aktuální verze je 3.5) a uPlay R2. Emulátor uPlay R2 vytvořil Mr_Goldberg. Letos v lednu Empress vytvořil/a bypass/crack na jinou hru od Ubisoftu. Jednalo se o budovatelskou strategii Anno 1800, která byla vybavena starší verzí Denuva V9 a VMProtect 3.5.

I když byl Immortals Fenyx Rising od Ubisoftu už cracknut, tak u dvou hlavních her Ubisoftu Assassin's Creed: Valhalla a Watch Dogs: Legion zatím zůstávají protipirátské ochrany neprolomeny. Dále z menších her Ubisoftu zůstávají stále neprolomeny Trials Rising a Starlink: Battle for Atlas. Mimochodem tyto dvě zmíněné videohry nabízel Ubisoft minulý rok v prosinci jako dárek zdarma. A nakonec zůstává od Ubisoftu neprolomena hra Scott Pilgrim vs. The World: The Game, která vyšla letos v lednu.

Na závěr trochu odbočme od samotného crackování a pojďme se podívat, u kterých videoher vydaných v následujících měsících by se mohlo Denuvo objevit. V březnu to mají být videohry Balan Wonderworld, Evil Genius 2: World Domination a série Kingdom Hearts. V dubnu pak NieR Replicant ver.1.22474487139… . V květnu Resident Evil 8: Village, Mass Effect Legendary Edition a Deathloop. A v červnu Back 4 Blood.