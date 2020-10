Cracker Empress se vrátil zpět. Denuvo je opět prolomitelné

Je to už nějaký ten měsíc, co jsme naposledy psali o crackerovi s nickem Empress, který dokázal překonat obě dvě protipirátské ochrany (Denuvo+VMProtect) u videohry Assassin's Creed Odyssey: Fate of Atlantis.

Cracker Empress (dříve známý pod přezdívkou C000005) byl p2p (vytvářel cracky na vlastní pěst) crackerem, který zřejmě nějaký čas působil jako člen skupiny CODEX. Skupina CODEX, která působí na scéně má zřejmě určitá striktní pravidla co se týče vydávání cracků, a to Empress nevyhovovalo. O jeho peripetiích práce v týmu a následném zpoždění cracků se můžete více dočíst v této diskusi na redditu. Po zklamání z práce v týmu nyní opět Empress působí jako p2p cracker a chce pokračovat v prolamování Denuva na vlastní pěst.

Těch několik měsíců, kdy prakticky Empress na warezové scéně nic nevydal strávil důkladnou analýzou Denuva verze 5, 6, 7 a 8 a všech aktualizací těchto verzí. Vytvořil nástroje potřebné k prolamování těchto verzí a podle slov Empress trvá vytvoření cracku na hru vybavenou některou starší zmíněnou verzí Denuva několik dní. U Planet Zoo to bylo jeden týden, a u videohry Total War Three Kingdoms 4 dny.

Cracker Empress uvedl, že další prolamování Denuva je podmíněno formou darů (kryptoměn) od uživatelů/pirátů. Empress prý prakticky věnuje celý svůj čas analýze a prolamování Denuva a musí z něčeho žít. O osudu, že se budou objevovat nové cracky, tak rozhodují samotní piráti, respektive uživatelé, kteří čekají na nové cracky (bypassy).

Empress po svém novém osamostatnění zatím vydal cracky na videohry Planet Zoo a Borderlands 3 s příslušnými DLC. Nastínil i budoucí plán. Další hrou, u které prolomí Denuvo má být Mortal Kombat 11. Pak se zaměří na aktuální verzi v9. To jest videohry jako Death Stranding nebo Resident Evil 3.

Mimochodem ukazuje se jeden pozitivní trend, a to ten, že herní vydavatelé jsou stále ochotni stáhnout Denuvo ze svých titulů po určitém čase. To např. udělal Capcom před několika dny u videohry Resident Evil 3, která ani nestačila být cracknuta. Dalším vpravdě zajímavým trendem je fakt, že se Denuvo dostává nyní do titulů, které patří mezi remastery/remaky úspěšných značek. Jsou to Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Crysis Remastered nebo remake Mafie jedničky.

Cracker Empress dále naznačil, že hodlá prolamovat Denuvo u některých videoher, které sice už byly cracknuty, ale získaly důležité aktualizace nebo DLC. Dodejme, že zatím nejstaršími tituly, které mají Denuvo a nebyly cracknuty jsou Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Denuvo ho chrání již 1526 dní) a Anno 2205 s DLC. Obě dvě hry v základu Denuvo neměly, ale s DLC už ano.