Piráti mají žně. Skupina Codex překonala ochranu Denuvo u Borderlands 3

Se hrou Borderlands 3, která je zábavnou post-apo střílečkou spadající do kategorie looter-shooter videoher to trefili herní vývojáři z Gearbox Software a vydavatel 2k do černého. Hra byla vydána letos 13. září, přičemž Gearbox a 2k všechno vsadili ve prospěch exkluzivity pro Epic Store na úkor Steamu. A zdá se, že se jim to vyplatilo.

Podle údajů SuperData (zahrnuje celosvětové výdělky čistě z digitální distribuce na PC a herní konzole) se do konce září prodalo přes 3,3 miliónů kopií videohry Borderlands 3. Pro PC platformu představovala hra Borderlands 3 druhou nejprodávanější hru v zářijovém měsíci, a pro herní konzole pak třetí nejprodávanější hru. Hra stojí 60 dolarů, takže v řeči čísel vydělal Borderlands 3 něco kolem 198 milionů dolarů. Do této částky pak ještě nejsou započítány zisky z prodaných fyzických kopií a nějaká procenta z prodeje si vezmou digitální distributoři (Epic 12%, PlayStation a Xbox store 30%).

I tak si ale mohou mnout Gearbox a 2k ruce. Nejenom kvůli vysokým prodejům, ale i proto, že Borderlands 3 odolával crackerům po dobu jednoho a půl měsíce. Hra měla být zabezpečena protipirátskou ochranou Denuvo a překonali ji crackeři ze skupiny Codex.

Crackerská skupina Codex je momentálně v prolamování Denuva nejaktivnější, ale ukazuje se, že udělat dnes bypass na Denuvo zřejmě není žádná triviální záležitost. I když skupina Codex v minulých měsících udělala Denuvo bypassy na hry Code Vein, Madden NFL 20 nebo Wolfenstein: Youngblood, tak stále existují hry s novou verzí Denuva, které crackerům odolávají, jako např. Heavy Rain, F1 2019 nebo Beyond: Two Souls a další.