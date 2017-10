Denuvo v krizi. Total War: Warhammer ll upirátěn v rekordně krátkém čase

Nejlepším rokem pro Denuvo byl rok 2016, kdy mnoho videoher vybavených touto protipirátskou ochranou nebylo možno upirátit po řadu měsíců. Byl to i rok, kdy se úplně ze scény stáhla čínská crackerská skupina 3DM, která byla historicky první, jež protipirátskou ochranu Denuvo v1 prolomila.

Od té doby rakouská společnost Denuvo Software Solutions vyvinula celkem tři další generace Denuva. Jejím největším neúspěchem je zatím poslední generace Denuva, označována jako v4, která je neustále vylepšována, ale nedokáže nijak výrazně odolávat náporu crackerů. Aktuálně to nejsou měsíce, ani týdny, ani dny, ale jen pár hodin. Dokládá to Total War: Warhammer II, zatím poslední videohra s touto ochranou, která byla neupirátitelná pouze deset hodin.

Denuvo dokážou dnes bezproblémově prolomit jen dvě scénové skupiny s názvem CONSPIR4CY a STEAMPUNKS, a cracker s nickem BALDMAN. Crackerům se přitom povedlo překonat ochranu na všech třech distribučních platformách (Steam, Origin a Uplay).

I když nyní tato ochrana vydrží jen několik hodin, tak zájem vydavatelů videoher o tuto ochranu je pořád velký. Dokládá to třeba fakt, že jen v září vyšlo 7 videoher s touto ochranou (Monopoly Plus, Pro Evolution Soccer 2018, Dishonored: Death of the Outsider, Marvel vs. Capcom: Infinite, WRC 7: World Rally Championship, Total War: Warhammer II a FIFA 18). Z těchto videoher je dnes neupirátitelná jen jedna, a to Monopoly Plus.

I když se Denuvu nyní nedaří, zřejmě to nebude jeho konec. Stačí aby nová generace v5 zopakovala úspěch z roku 2016, a piráti budou zase řadu měsíců na suchu.