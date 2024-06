Elon Musk má problém. Činá přebírá otěže v produkci elektromobilů

Rozšíření čínských automobilových společností, jako je BYD, do zahraničí není náhodné. Je reakcí na rostoucí protekcionismus v USA a Evropě, kde nová cla a omezení na čínské investice nutí čínské výrobce hledat nové trhy. Joe Biden nedávno oznámil 100% clo na čínská elektrická vozidla, což je krok zaměřený na ochranu amerického trhu a zvýšení svých šancí v prezidentské bitvě proti Donaldu Trumpovi. Podobná opatření v Evropě jsou očekávána, což tlačí čínské výrobce, aby se zaměřili na rozvíjející se trhy v jihovýchodní Asii, Latinské Americe a Středním východě.

Podle expertů, jako je Bill Russo, bývalý šéf Chrysleru v Asii, je čínská strategie zaměřená na tyto trhy velmi agresivní. Investice nejsou jen jednostranné; čínské společnosti investují jak do výroby automobilů, tak do těžby a zpracování klíčových surovin. Například v Indonésii, která má největší světové zásoby niklu, čínské a hongkongské společnosti investovaly v loňském roce 13,9 miliardy dolarů do hutnického a těžebního průmyslu.

Podobný scénář se odehrává i v Brazílii, kde BYD a další čínská automobilka Great Wall Motor připravují výrobu automobilů pro místní trh i export do širšího regionu. Great Wall investuje 1,9 miliardy dolarů do bývalé továrny Mercedes-Benz ve státě São Paulo, zatímco BYD hledá možnosti těžby lithia, klíčového kovu pro baterie elektromobilů.

Zdroj: Shutterstock

Rostoucí čínská přítomnost v Latinské Americe je podporována marketingovými kampaněmi, jako je sponzorství fotbalového turnaje Copa América, a agresivními cenovými strategiemi, které pomáhají získávat přízeň místních spotřebitelů.

Čína také expanduje do Austrálie, kde prudký nárůst prodeje čínských elektromobilů vyvolal obavy o národní bezpečnost. Austrálie byla první zemí, která v roce 2018 zakázala používání čínských telekomunikačních prodejců ve svých sítích 5G, a nyní se debatuje o bezpečnostních rizicích spojených s čínskými elektromobily, které mohou shromažďovat data o řidičích a jejich okolí.

Mexiko, které má přístup na americký trh prostřednictvím obchodní dohody USMCA, je další zemí, kde čínské společnosti zvažují výstavbu továren. Přestože mexická vláda zdůrazňuje prioritní vztahy s USA, mexičtí spotřebitelé rychle přijímají čínské automobily.

Celkově je zřejmé, že čínská strategie globální expanze v oblasti elektromobilů se soustředí na rozvíjející se trhy, které jsou méně protekcionistické než USA a Evropa. Tento přístup nejen rozšiřuje čínský vliv, ale také nabízí těmto zemím příležitosti pro rozvoj jejich průmyslu a ekonomiky. Výzvou pro Západ je najít rovnováhu mezi ochranou domácího průmyslu a nezbytnou mezinárodní spoluprací v oblasti čistých technologií.