Epic Games nabízí dvě hry zdarma. Výběr potěší hráče městských akcí a hlavolamů

Od 26.8 do 2.9. máte možnost si v digitálním obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Saint Row: The Third Remastered a Automachef.

Třetí díl herní série Saint Row vyvinulo, tak jako i předchozí dva díly americké herní studio Volition a vydavatelem byla společnost THQ. Samotná hra byla vydána v roce 2011. Za remasterovanou verzí nabízenou nyní na Epicu stojí studia Sperasoft a Deep Silver Volition. Remasterovaná verze této hry pochází z května letošního roku. Série Saint Row patří mezi městské akce, takže jestli máte rádi hry ve stylu Grand Theft Auto, tak vás může tato série zaujmout. Jen se připravte na pořádnou dávku černého humoru.

Ve hře se zhostíte role jednoho z členů gangu Svatých (Saints). Gang Svatých se právě dostal do křížku s kriminální organizací jménem Syndikát a vy musíte svému gangu pomoci Syndikát zničit. Situace se zkomplikuje, jakmile do války mezi Svatými a Syndikátem vstoupí polovojenská organizace STAG (Special Tactical Anti-Gang Unit).

Remasterovaná verze hry obsahuje všechny DLC a příběhové balíčky vydané pro třetí díl. Hra se běžně prodává na Epicu za 1050 korun. Třetí díl Saint Row si vysloužil na metacritic od odborných recenzentů hodnocení metascore 84 a od běžných hráčů pak hodnocení 8,1.

Další hrou zdarma je pak Automachef od dánského studia Hermes Interactive a vydavatele Team 17. Hra byla vydána v roce 2019. V Automachef se ujmete role návrháře a programátora plně robotické kuchyně v automatizované restauraci. Úkolem vašich strojů bude zhotovit pokrmy v požadované kvalitě, které si objednají návštěvníci restaurace. V robotické kuchyni budete muset řešit i drobné nesnáze jako je např. přehřívání strojů a následný požár.

Hra Automachef se běžně prodává na Epicu za 310 korun a na metacritic si vysloužila od odborných recenzentů metascore 71.

Hru Saint Row: The Third Remastered si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru Automachef pak na tomto odkazu.