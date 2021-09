Epic Games nabízí zdarma vysoce hodnocenou plošinovku Yoku’s Island Express

Od 2.9. do 9.9. máte možnost si v digitálním obchodě Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Yoku’s Island Express, která je kombinací 2D plošinovky a pinballu.

Tato hra vyšla v roce 2018 a stojí za ní švédští vývojáři ze studia Villa Gorilla. Vydavatelem se stal Team 17. Jen tak pro zajímavost, Epic Games Store v poslední době nabízí zdarma celkem dost her od tohoto herního vydavatele. Byly to jmenovitě hry Overcooked 2, Yooka-Laylee a Automachef, o kterých jsme v minulých týdnech informovali. Team 17 fušuje jak do vývoje, tak i vydávání her a starší hráči si tuto společnost budou nejspíš pamatovat ohledně série Alien Breed na Amigu nebo Worms na PC.

Yoku’s Island Express potěší zejména dětské hráče. Jedná se o 2D plošinovku, ve které ovládáte brouka hovnivála Yoku, který se na ostrově, na který právě přicestoval stane novým poštmistrem. Naneštěstí ale zjistíte, že ostrov byl postižen prokletím a vám nezbývá nic jiného než tento ostrov a jeho obyvatele se pokusit zachránit. Jako hovnivál máte k dispozici kuličku, kterou využíváte k odrážení od okolního prostředí. A tady se dostává do hry pinballová hratelnost (viz. trailer). Postupně prozkoumáváte otevřený svět, který se nese ve stylu metrodivania, tedy na postupném otevírání jednotlivých částí světa.

Hra Yoku’s Island Express se na Epicu prodává běžně za 420 korun a na metacritic si vysloužila tato hra od odborných recenzentů celkem vysoké metascore 84. Od hráčů pak hodnocení 7,8. Verze hry na konzoli Nintendo Switch pak dokonce 8,6.

Yoku’s Island Express si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.