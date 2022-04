Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče adventur

Od 28.4. do 5.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Just Die Already a Paradigm.

Hru Just Die Already vyvinuli švédští herní vývojáři ze studia DoubleMoose Games. Hra vyšla v roce 2021 a jedná se o akční sandboxovou adventuru protkanou bizarním humorem. Na hře pracoval tvůrce šílené hry Goat Simulator (simulátoru kozy), takže si jistě dokážete představit, o jak trhlou hru půjde i v případě Just Die Already. Tentokrát se vtělíte do role hodně naštvaného důchodce. Děj hry se odehrává v blízké budoucnosti, kdy mladí lidé prakticky nemají žádné děti. A co hůř, vyrostli z nich flákači, kteří jenom paří videohry, věnují se zábavě a mnoho z nich ani nechodí do žádného zaměstnání, takže schází peníze na důchody.

Aby toho nebylo málo, tak kvůli nedostatku financí vás právě vyhodili z domova důchodců. Dokážete ale přežít ve světě, který chce, abyste už konečně zemřeli? Ve hře budete muset plnit různé výzvy, abyste získali tzv. zlaté lístky a mohli jste se vrátit zpátky do domova důchodců. Just Die Already se běžně prodává na Epicu za 310 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně dvě hodiny vašeho času. Hra nabízí i multiplayer, a to buď kooperaci nebo PvP režim.

Druhou hru Paradigm vytvořil australský herní vývojář Jacob Janerka. Hra vyšla v roce 2017 a jedná se o post-apo point-and-click adventuru. Ve hře ovládáte mutanta s velkým nádorem na hlavě. Vašim domovem je jaderná elektrárna, které ale hrozí vybuchnutí. Vaši jedinou nadějí na záchranu domova je najít jistou instalační disketu. Vydáváte se tedy na cestu fiktivní krajinou inspirovanou východní Evropou druhé poloviny 20. století a potkáváte různá bizarní stvoření podobná jako vy sami. Hra je protkána černým humorem a logickými hádankami. Hru Paradigm dohrajete přibližně za šest hodin a na Epicu se běžně prodává za 310 korun.

Just Die Already získala na metacritic hodnocení (metascore) od odborných recenzentů 63 a od hráčů 4,6. Hra Paradigm získala od odborných recenzentů 85 a od hráčů 7,8.

Hru Just Die Already si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru Paradigm na tomto odkazu.