Epic Games rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče akčních a hororových her

Od 13.10. do 20.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Darkwood a ToeJam & Earl: Back in the Groove!

Darkwood je hororová survival hra, která vyšla v roce 2017 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Acid Wizard Studio. Hra se odehrává v sovětském bloku na konci 80. let v tzv. zóně. Zónu tvoří tajemný les, který pohlcuje území a neustále se rozšiřuje. Lidé, kteří se ocitnou v tomto lese postihuje podivná morová nákaza, která je postupně zabíjí a proměňuje v krvelačná monstra. Východní blok proto vytváří skupinu tzv. Outsiders (různí specializovaní pracovníci, úředníci a vojáci), kteří jsou do zóny vysláni, aby prozkoumali tajemný les, vytvořili v něm bezpečné úkryty a tunely pro vstup a výstup ze zóny/lesa. Čeká vás polo-otevřený svět, crafting, interakce s NPC postavami a souboje v nebezpečném světě zóny. Hra má střídání dne a noci a děsivou atmosféru v noci si užijete za asistence úzkého osvětlovacího kužele vaší baterky.

Hra se běžně na Epicu prodává za 290 korun a dohrání hlavního příběhu hry vám zabere kolem 18 hodin vašeho času.

Druhou hrou zdarma je akční plošinovka ToeJam & Earl: Back in the Groove!, která vyšla v roce 2019 a stojí za ní americké studio HumaNature Studios. Jedná se o čtvrtou hru ze série ToeJam & Earl. První díl vyšel v roce 1991 na herní konzoli Sega Mega Drive (Genesis) a představil hlavní hrdiny série, dva mimozemské rappery ToeJama a Earla, kteří nouzově přistáli na planetě Zemi. Cílem hry bylo najít 10 částí mimozemské lodě náhodně rozházených po světě a pak loď opravit. Čtvrtý díl ToeJam & Earl: Back in the Groove! nabízí izometrický pohled, celkem devět hratelných postav, možnost hrát klasicky single player nebo až s dalšími třemi hráči v kooperaci. Hratelnostně se hra podobá ze všeho nejvíce prvnímu dílu. Druhý díl byl 2D plošinovkou a třetí díl 3D plošinovkou. Hru dohrajete za necelé tři hodiny a na Epicu se běžně prodává za 310 korun.

Darkwood můžete získat zdarma na tomto odkazu a ToeJam & Earl: Back in the Groove! na tomto odkazu.