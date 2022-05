Epic Games rozdává hned tři hry zdarma

Od 12.5. do 19.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Jotun: Valhalla Edition, Prey a Redout: Enhanced Edition.

Hru Jotun vyvinuli kanadští herní vývojáři ze studia Thunder Lotus Games. Jedná se o akční rubačku, která vychází z vikingské mytologie. Vtělíte se do hlavní hrdinky Thory, která neslavně zemřela a posmrtně usiluje se svou smrtící sekerou o vstup do Valhally. Musí dokázat svou odvahu vikingským bohům a čeká ji na pokoření celkem 9 úrovní v 5 oblastech a na konci každé oblasti starodávný Jotun, což jsou obří nebezpeční bosové. Hra se na Epicu běžně prodává za 390 korun a její dohrání vám zabere zhruba 5 hodin vašeho času. Na metacritic získal Jotun hodnocení od recenzentů 79 a od hráčů 7,1.

Druhou hrou je Prey od francouzských herních vývojářů z Arkane Studios. Hra Prey je sci-fi akční střílečkou viděnou z první osoby, která klade silný důraz na příběh a RPG prvky. Děj hry se točí okolo organizace Tristar, která se zabývá výzkumem mimozemských bytostí zvaných jako Typhoni. Při jejich výzkumu ale dochází ke katastrofě. Vy jako hráč převezmete po této katastrofické události kontrolu nad člověkem jménem Morgan Yu, který se ocitá na zdánlivě opuštěné vesmírné stanici Talos l, která jak záhy zjistíte zase tak opuštěná není. Je totiž zamořená nepřátelským mimozemským životem. Zdá se, že jste jediným člověkem na stanici, který přežil.

Co se ale ve skutečnosti stalo, tak to postupně odhalíte až během hraní. Budete si ale muset dávat pozor při odhalování nástrah vesmírné stanice, protože někteří mimozemšťané ovládají schopnost tvarového posunu a mohou zamaskovat svou podobu za různé předměty a nenápadně splynout s okolním prostředím. Prey se na Epicu prodává běžně za 840 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 20 hodin vašeho času. Na metacritic získal Prey hodnocení od recenzentů 82 a od hráčů 8,2.

Třetí hrou je Redout od italských herních vývojářů ze studia 34BigThinks. Hra Redout si bere inspiraci z dnes už klasických sci-fi závodních her, jako byly Wipeout, Rollcage nebo F-Zero. Děj hry je zasazen do roku 2560 a účastníte se závodů na různých tratích ve futuristickém raketovém vznášedlu. Pokud máte rádi arkádové závodění zasazené do sci-fi prostředí, tak je tato hra dělaná pro vás. Redout se na Epicu běžně prodává za 210 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 12 hodin vašeho času. Na metacritic získal Redout hodnocení od recenzentů 81 a od hráčů 7,9.

Hru Jotun si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu, hru Prey na tomto odkazu a hru Redout na tomto odkazu.