Epic Games rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče sci-fi stříleček a stealth akcí

Od 4.4. do 11.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition a Thief.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra The Outer Worlds vyšla v roce 2019 a stojí za ní herní vývojáři z USA ze studia Obsidian Entertainment. The Outer Worlds se odehrává ve 24. století a představuje retrofuturistickou vizi budoucnosti, ve které se lidstvo vydalo dobýt vesmír, ačkoli jeho kultura a technologie stále připomíná 40. léta 20. století. Dějištěm samotné hry je odlehlá kolonie v soustavě Halcyon, kam byly vyslány dvě lodě s osadníky. Hráč se ujímá role člena posádky druhé z těchto lodí, která se z neznámých důvodů odchýlila z kurzu a na několik desetiletí zmizela, zanechávajíc tisíce hibernovaných osadníků napospas osudu.

Vaše dobrodružství začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina probuzen z mnohaletého spánku vědcem Phineasem Wellesem. Od něj se hlavní hrdina dozví, že kolonii (údajně neschopně spravovaná extrémně byrokratickými korporacemi) hrozí zánik a jedinou šancí na záchranu je najít způsob, jak probudit z hibernace inženýry a další specialisty, kteří tvořili posádku vaší lodi. Čeká vás plnění hlavních a vedlejších úkolů, četné souboje s nepřáteli, ve kterých můžete využít přehršel chladných a střelných zbraní. Při hraní hry můžete nabírat společníky, kteří mají své vlastní úkoly, které jim pomůžete splnit.

Na Epicu se The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (základní hra plus obě dvě příběhové rozšíření) prodává běžně za 1599 korun a její dohrání vám zabere přibližně 36 hodin vašeho času. Na metacritic získala hra The Outer Worlds od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 82. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,9.

Druhou hrou zdarma je Thief, který vyšel v roce 2014 a stojí za ním kanadští herní vývojáři ze studia Eidos Montréal. Jedná se o čtvrtý a zatím poslední díl dobrodružství zloděje Garretta.

Ve hře Thief se vracíme do světa, který je kombinací několika tématických okruhů: viktoriánského období, magie, gotiky a steampunku. Hlavní hrdina série, po čertech mazaný zloděj Garrett, se po letech nepřítomnosti vrací do metropole zvané jednoduše City, kde panuje nový řád. Městu vládne baron (tyran a krutovládce), který má na srdci pouze své vlastní zájmy. Okolní obyvatelstvo sužuje nejen městská stráž, která je mu podřízena, ale také záhadná nákaza. Tato situace Garretta zajímá z jediného důvodu: rostoucí chaos je ideální příležitostí, jak se obohatit na úkor ostatních. Brzy se ukáže, že legendární zloděj se zaplétá do spletitých intrik a bude se muset opět postavit na jednu ze stran konfliktu.



Tak jako i v minulých dílech vás čeká opatrný postup, vyhýbání se otevřené konfrontaci s nepřítelem a práce z krytu ve stínech. Hra běží na Unreal Enginu 3. Celou hru dohrajete přibližně za 23 hodin a na Epicu se běžně prodává za 430 korun. Na metacritic získal hra Thief od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 70. Od hráčů pak uživatelské skóre 6,4.

Hru The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Thief zdarma na tomto odkazu.