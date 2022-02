Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur a děti

Od 17.2 do 24.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout adventuru Brothers: A Tale of Two Sons.

Hru Brothers: A Tale of Two Sons vyvinuli švédští herní vývojáři ze studia Starbreeze Studios. Toto studio má na svém kontě takové hry, jako např. středověkou fantasy akční hru Enclave viděnou ze třetí osoby, která vyšla v roce 2002 a potěšila zejména hráče hry Rune, dále vydali první díl středověké rubačky Knights of the Temple, fps akci Syndicate nebo dvě skvělé akční fps hry se stealth prvky The Chronicles of Riddick.

Adventura Brothers: A Tale of Two Sons nabízí velmi emotivní příběh, ve kterém se vžijete do role dvou chlapců, kterým nedávno zemřela maminka a nyní i těžce onemocněl jejich otec. Je očividné, že otec umírá. Aby děti nepřišly o oba rodiče, tak dva bratři hodlají riskovat své vlastní životy a vydávají se na pouť za nalezením léku pro svého otce, který leží na smrtelné posteli. Ve hře ovládáte oba dva bratry, ale můžete využít i kooperaci s kamarádem, kdy každý z hráčů bude ovládat jednu postavu. Hra sází na severskou mytologii a misí v sobě prvky adventury a arkády. Abyste se v ději pohli dále, tak musíte s bratry řešit různé hádanky, které většinou závisí na jejich spolupráci. Každý z bratrů má odlišné schopnosti, které využijete v interakci s okolním světem a při řešení hádanek.

Hra Brothers: A Tale of Two Sons vyšla v roce 2013 a její dohrání vám zabere přibližně tři hodiny vašeho času. Na metacritic si hra Brothers: A Tale of Two Sons vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 90 a od hráčů pak uživatelské score 8,5.

Brothers: A Tale of Two Sons si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.