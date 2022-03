Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče hororových her

Od 17.3. do 24.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hororovou akční adventuru In Sound Mind.

Hru In Sound Mind vyvinuli izraelští herní vývojáři ze studia We Create Stuff a vydavatelem se stala společnost Modus Games. Hra vyšla koncem minulého roku a kombinuje v sobě akci viděnou z první osoby, adventurní prvky, psychologický horor protkaný strachem z neznámého, mysteriózní detektivku a lekací scény.

Ve hře se vtělíte do role psychologa Desmonda Walese, který se snaží objasnit, co stojí za stále se zhoršujícím mentálním stavem jeho pacientů. Celkem dostanete za úkol prozkoumat retrospektivně pět případů neboli pět chorých myslí, které jsou zaznamenány na audiokazetách. Každá audiokazeta je vlastně samostatná lokace choré mysli vašeho pacienta, jež tvoří svět plný nočních můr k prozkoumání. Záznamy těchto sezení na audiokazetách vás přenesou do myslí jednotlivých pacientů. V každé lokaci, respektive audiokazetě vás čeká boss úrovně. Někdy budete spoléhat v této hře na svou baterku, jindy na kousek zrcadla, pomocí něhož budete odhánět příšery. Postupně ve hře získáte i střelné zbraně. Přinejhorším vám dobře poslouží i vaše rychlé nohy a útěk.

Na In Sound Mind si vyčleňte přibližně 12 až 15 hodin vašeho času. Samotná hra se na Epicu běžně prodává za 919 korun. Na metacritic si In Sound Mind vysloužil od odborných recenzentů hodnocení metascore 75 a od hráčů pak uživatelské score 8,0.

In Sound Mind si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.