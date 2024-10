Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče simulátorů

Od 24.10. do 31.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Moving Out.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Za hrou Moving Out stojí herní vývojáři ze švédského studia Devm Games a australského studia SMG Studio. Vydavatelem je společnost Team 17. V minulosti Epic už rozdal zdarma řadu her od tohoto vydavatelství. Byly to např. hry The Escapists, Overcooked 2, Yooka-Laylee, Automachef, Yoku’s Island Express nebo Neon Abyss.

Hra Moving Out vyšla v roce 2020 a jedná se o simulátor, ve kterém si vyzkoušíte práci člena stěhovacího týmu. V roli stěhováka musíte v časovém limitu dostat z bytu do stěhovacího vozu nábytek a spotřebiče. Nebudete to ale mít zase až tak jednoduché, protože po cestě ke stěhovacímu vozu na vás čekají různé překážky a nástrahy, které musíte překonat.

Některé těžké předměty můžete přenášet jen ve dvou lidech a jiné předměty jsou zase křehké, takže na ně musíte dávat pozor, aby se nerozbily. Hra je určena pro jednoho až čtyři hráče a nejvíce si ji užijete v kooperativním hraní s kamarády. V kampani budete řešit jako stěhováci obrovské množství úkolů v různých prostředích, jako je např. zoo, farma, strašidelný dům a dokonce se podíváte i na vesmírnou stanici.

Hra Moving Out si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 79 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,5. Na Epicu se Moving Out běžně prodává za 520 korun.

Moving Out si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.