Epic Games Store rozdává dvě hry zdarma

Od 1.9. do 8.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Shadow of the Tomb Raider a Submerged: Hidden Depths.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Shadow of the Tomb Raider je akční adventurou, která vyšla v roce 2018. Stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Eidos Montréal a američtí herní vývojáři ze studia Crystal Dynamics. Jedná se o třetí díl restartované série Tomb Raider. Třetí díl Shadow of the Tomb Raider se odehrává dva měsíce po konci druhého dílu, kdy se archeoložka Lara vrátila ze Sibiře a tentokrát ji osud zavedl do Mexika a Peru, kde bude pátrat po starobylé mayské relikvii. V cestě jí ovšem bude stát záhadná paravojenská organizace Trinity, která ji půjde tvrdě po krku. Hlavní příběh hry Shadow of the Tomb Raider dohrajete za přibližně 13 hodin vašeho času a na Epicu se tato hra běžně prodává za 865 korun. Shadow of the Tomb Raider si vysloužil na metacritic od odborných recenzentů metascore 77 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,0.

Druhou hrou zdarma je postapokalyptická adventura Submerged: Hidden Depths, která vyšla v roce 2022. Hru vytvořili australští herní vývojáři ze studia Uppercut Games a navazuje na titul Submerged: Miku and the Sunken City, který vyšel v roce 2015. Ve hře se podíváte do zatopeného města, kde nad hladinu vyčnívají jen ty nejvyšší vrcholky starých budov. Ruiny zatopeného města budete prozkoumávat v malé loďce.

Submerged nás zavede do dystopické post-apo budoucnosti, kde klimatická krize a globální oteplování naprosto změnilo svět. Moderní civilizace tak zaplatila za svůj blahobyt formou rozsáhlých záplav, které pohltily mnoho měst. Příběh hry Submerged: Hidden Depths sleduje osudy dvou sourozenců, sestry a bratra, kteří se snaží uzdravit nemocnou vegetaci, která prorůstá ruinami zatopeného města. Jedná se o adventuru viděnou ze třetí osoby, která se zaměřuje na průzkum okolí a šplhání po ruinách města. Hru dohrajete přibližně za 5 hodin a na Epicu se běžně prodává za 630 korun. Hra Submerged: Hidden Depths si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 66 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 5,0.

Shadow of the Tomb Raider si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a Submerged: Hidden Depths na tomto odkazu.