Epic Games Store rozdává dvě hry zdarma

Od 29.9. do 6.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Runbow a The Drone Racing League Simulator.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Runbow je bláznivá plošinovka, která vyšla v roce 2015. Hru vytvořili kanadští herní vývojáři ze studia 13AM Games. Jedná se o plošinovku, kterou si nejvíce užijete při hraní ve více hráčích. Ve hře závodíte o to, který hráč dosáhne jako první konce levelu a získá trofej. Hru stěžuje to, že se neustále cyklicky mění herní pozadí, které obsahuje různé překážky (blokády a hroty). S každým novým cyklem herní pozadí zmizí a objeví se nové s novými překážkami. Jak to funguje můžete vidět na přiloženém traileru níže. Hratelnost je tedy opravdu šílená. Hra podporuje online i lokální multiplayer, a to až pro 9 hráčů. Runbow nabízí i režim pro jednoho hráče, kde vás čeká obrovská mapa a více než 140 úrovněmi k pokoření.

Runbow nejprve vyšel na herní konzoli Wii U a tam sesbíral podle metacitic souhrnné hodnocení od profesionálních recenzentů 82 a od hráčů 7,8. Na Epicu se běžně prodává za 310 korun.

Druhou hrou je závodní simulátor The Drone Racing League Simulator z roku 2017 od společnosti Drone Racing League. Jedná se o závodní hru, kde soutěžíte na různých závodních trasách s drony. Jedná se o závody s vysokou intenzitou, které si nejvíce užijete při hraní ve více hráčích. The Drone Racing League Simulator ale nabízí i herní režim pro jednoho hráče. Můžete si sestavit vlastní závodní dron z různých kombinací a závodit s ním na různě náročných závodních tratích. Chování dronů by údajně z velké míry mělo odpovídat realitě. Pro začátečníky je připravena i detailní instruktáž. Na Epicu se tato hra prodává běžně za 210 korun.

Hru Runbow si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a The Drone Racing League Simulator na tomto odkazu.