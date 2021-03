Epic Games Store rozdává zdarma logický dungeon crawler Creature in the Well

Od 25. března do 1. dubna si můžete v digitálním obchodě Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Creature in the Well, titul kombinující žánr tzv. hack-and-slash dungeon crawlerů spolu s akcí, logickými prvky a pinbalovým světem. Creature in the Well je titulem z nezávislého herního studia Flight School Studio, které doposud nabídli herní scéně pouze tři VR tituly (Manifest 99, Island Time VR a Wet Dog Corp) a dva indie tituly, zmíněný Creature in the Well a akční free to play hru Chex Quest HD.

V Creature in the Well ovládáte robotického mechanika BOT-C, posledního svého druhu, který se pokusí obnovit energii v prastarém pouštním horském komplexu. Abyste dokončili tento úkol, tak budete muset projít celkem osm podzemních lokací v horském komplexu a v průchodu podzemními prostorami vám bude život stěžovat monstrum, které musíte zahnat.

Hra obsahuje i příběh, který postupně odkrýváte, a sází na pinbalovou hratelnost, kdy se v jednotlivých místnostech snažíte za pomoci nabitých létajících kuliček získat dostatečné množství energie k otevření dveří do další místnosti. Creature in the Well si vysloužila na Metacritic od profesionálních recenzentů průměrné hodnocení 8.2, u uživatelů však o něco menších 5.7. Titul vyšel taktéž na herních konzolích Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch.

Creature in the Well získáte zdarma na domovské stránce herního klienta Epic Games Store.