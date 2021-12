Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 10 z 15 máte čas do nedělních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (26.12.) získat zdarma videohru Prey.

Za hrou Prey stojí francouzští herní vývojáři ze studia Arkane Studios. Toto studio vytvořilo takové hry jako např. Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Deathloop nebo oba dva díly Dishonored včetně všech datadisků, co k těmto hrám vyšly. Hra Prey vyšla v roce 2017 a lze ji charakterizovat jako sci-fi střílečku s důrazem na silný příběh a RPG prvky. Děj hry se točí okolo organizace Tristar, která se zabývá výzkumem mimozemských bytostí zvaných jako Typhoni. Při jejich výzkumu ale dochází ke katastrofě.

Vy jako hráč převezmete po této katastrofické události kontrolu nad člověkem jménem Morgan Yu, který se ocitá na zdánlivě opuštěné vesmírné stanici Talos l, která jak záhy zjistíte zase tak opuštěná není. Je totiž zamořená nepřátelským mimozemským životem. Zdá se, že jste jediným člověkem na stanici, který přežil. Co se ale ve skutečnosti stalo, tak to postupně odhalíte až během hraní. Budete si ale muset dávat pozor při odhalování nástrah vesmírné stanice, protože někteří mimozemšťané ovládají schopnost tvarového posunu a mohou zamaskovat svou podobu za různé předměty a nenápadně splynout s okolním prostředím. Dohrání této hry vám zabere přibližně 20 hodin vašeho času a běžně se tato hra na Epicu prodává za 840 korun.

Hra Prey si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 82 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 8,2.

Prey si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.