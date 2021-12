Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 9. z 15 máte čas do sobotních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (25.12.) získat zdarma videohru Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition.

Za hrou Pathfinder: Kingmaker stojí ruští herní vývojáři ze studia Owlcat Games. Studio bylo sice založeno v roce 2016, ale v jeho čele stojí vývojáři, kteří vytvořili hry jako Evil Islands: Curse of the Lost Soul, Rage of Mages 2: Necromancer nebo Silent Storm. Hra patří mezi izometrické RPG a oslovit může zejména hráče klasických izometrických her (Baldurs Gate nebo Icewind Dale). Pathfinder: Kingmaker využívá pravidel stolní hry na hrdiny Pathfinder a příběhově hra vychází z už existující kampaně stolní hry na hrdiny. Děj hry je zasazen na území Ukradených zemí, ve kterých panuje bezvládí. Vašim cílem je ukončit toto bezvládí a vytvořit si svou vlastní říši. Obstojíte jako nový Baron Ukradených zemí? Nebudete to mít rozhodně lehké, protože zjistíte, že jste se zapletli do hry starobylých a velmi mocných bytostí.

Hra nabízí 15 základních povolání a jejich multiclass varianty. Souboje jsou ve hře řešeny realtime s možností pauzy nebo se můžete přepnout do tahového režimu. Klasickou hratelnost z izometrických RPG her pak doplňuje strategická mapa, na které lze budovat města a dobývat nové regiony. Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition se běžně na Epicu prodává za 520 korun a její dohrání vám určitě zabere mnoho desítek hodin vašeho času.

Hra Pathfinder: Kingmaker si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 73 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,4.

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.