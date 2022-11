Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče adventur a strategických her

Od 10.11. do 17.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Alba: A Wildlife Adventure a Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Hra Alba: A Wildlife Adventure vyšla v roce 2020 a vytvořili ji britští herní vývojáři ze studia Ustwo Games. Toto studio v minulosti vytvořilo oba dva díly logické hry pro mobily Monument Valley. Ve hře Alba: A Wildlife Adventure hrajete za mladou ekologickou aktivistku, dívku jménem Alba, která přijíždí na prázdniny ke svému dědečkovi. Ten bydlí na jednom z ostrovů v prosluněném Středomoří a na Albu čeká na ostrově její kamarádka. Společně s kamarádkou při jednom dobrodružství narazí na delfína uvězněného na souši a pomohou mu.

To odstartuje sérii událostí, která přeroste v plnění několika úkolů zaměřených na pomoc místní fauně. Jedná se spíše o relaxační adventuru zaměřenou na poklidný průzkum ostrova a na objevování různých živočišných druhů. Hra se na Epicu běžně prodává za 360 korun a dohrajete ji přibližně za dvě a půl hodiny. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 80 a od hráčů celkové skóre 7,2.

Druhá hra je Shadow Tactics: Blades of the Shogun, která vyšla v roce 2016 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Mimimi. Toto studio vytvořilo např. hru Desperados 3. Jedná se o taktickou strategickou stealth akci, která vás zavede do Japonska roku 1615, raného období Edo. Nový šógun se rozhodne v celém Japonsku zavést mír a to vyžaduje tichou likvidaci všech odpůrců, kteří sní o vzpouře.

Tímto úkolem je pověřena pětice bojovníků, které budete ovládat. Jsou to samuraj, ninja, zlodějka, gejša a voják ostrostřelec. Hra se hraje ve stylu Commandos her a čeká vás celkem 13 misí k pokoření. Shadow Tactics se na Epicu běžně prodává za 1050 korun a na metacritic získal od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 85. Od hráčů pak celkové skóre 8,5.

Hru Alba: A Wildlife Adventure můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Shadow Tactics: Blades of the Shogun na tomto odkazu.