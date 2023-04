Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče akčních a budovatelských her

Od 6.4. do 13.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Dying Light Enhanced Edition a shapez.

Hra Dying Light vyšla v roce 2015 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Techland. Na Epicu máte možnost získat rozšířenou edici této hry, které zahrnuje základní hru, datadisk The Following a obsah, který vyšel v rámci season pass. Hra je takovým mixem her Dead Island a Mirror's Edge. Tedy zběsilé zombie akce říznuté parkurem. Ocitáte se v metropoli, která byla zasažena záhadným virem, který proměnil většinu obyvatel města v zombie. Ve hře se snažíte přežít a plníte řadu rozličných úkolů.

Dying Light hlavně těží z cyklu střídání dne a noci. Přes den jsou zombie nepřátelé pomalí a letargičtí, takže můžete přes den volně prozkoumávat okolí a hledat zbraně a zdroje. V noci pak hra přitvrdí a začíná boj o vaše přežití, kdy se budete zoufale snažit ubránit agresivním hordám zombíků. Hra se na Epicu běžně prodává za 630 korun a její dohrání vám zabere přibližně 50 hodin vašeho času. Základní hra Dying Light získala na metacritic od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 75 a od hráčů metaskóre 8,1.

Druhou hrou zdarma shapez od vývojáře Tobiase Springera. Hra vyšla v roce 2020 a jedná se o budovatelskou strategii podobnou jako Factorio nebo Satisfactory. Ve hře převezmete kontrolu nad továrnou, která bude postupně vyrábět stále složitější výrobky. Mezi vaše úkoly bude návrh a správa výrobních linek, které budou muset postupně vyrábět stále složitější objekty. Shapez obsahuje jednoduchou grafiku a továrnu spravujete z pohledu shora. Hra se na Epicu běžně prodává za 210 korun a na metacritic získala od hráčů metaskóre 7,7.

Hru Dying Light Enhanced Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru shapez na tomto odkazu.