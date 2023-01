Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče akčních her a adventur

Od 26.1. do 2.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Adios a Hell is Others.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Adios vyšla v roce 2021 a stojí za ní americké studio Mischief. Jedná se o adventuru viděnou z první osoby, ve které budete hrát za farmáře, který poskytuje své služby místní mafiánské organizaci. Hlavní hrdina hry, kterým je americký farmář z Kansasu jednoho dne usoudí, že už prostě nedokáže dále pracovat pro svého zaměstnavatele.

Tím zaměstnavatelem je místní zločinecká organizace, pro kterou farmář rozřezává těla obětí a následně jimi krmí svá prasata. Farmář o svém rozhodnutí, že s prací definitivně končí informuje svého kamaráda mafiánského zabijáka. Ten se farmáře snaží přesvědčit, ať si to rozmyslí, jinak ho bude muset chtě nechtě zabít taky a skončí jako žrádlo pro prasata. Osud farmáře tak bude záviset na vašich rozhodnutích ve hře.

Hra se na Epicu běžně prodává za 380 korun a její dohrání vám zabere něco málo přes 2 hodiny vašeho času. Na metacritic získala od odborných recenzentů metascore 78 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 6,5.

Druhá hra Hell is Others vyšla v roce 2022 a stojí za ní studio Yonder. Jedná se o krvavou multiplayerovou střílečku s roguelite prvky. Hra vás zavede do ponurého dystopického města Century City. Hlavním platidlem v tomto městě je krev. Hrajete za obyčejného občana Century City, který v tomto šíleném městě žije ve svém bytě a stará se o masožravé kytky. Kytky v Century City je zapotřebí zalévat krví a tak budete muset nějakou obstarat.

Za pravidelné zalévání rostlin budete získávat různé druhy munice. Munici pak využijete do své bouchačky, se kterou získáte krev z protivníků v Century City, kteří se různě poflakují v ulicích města. Protivníci jsou ovládáni buď počítačem nebo dalšími živými hráči jako jste vy.

Hell is Others se na Epicu běžně prodává za 310 korun a na metacritic získal od odborných recenzentů metascore 78. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,0.

Hru Adios můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Hell is Others na tomto odkazu.