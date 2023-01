Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče simulátorů a strategických her

Od 5.1. do 12.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Kerbal Space Program a Shadow Tactics - Aiko's Choice.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Kerbal Space Program vyšla v roce 2015 a stojí za ní mexičtí herní vývojáři ze studia Squad. Jedná se o neobvyklý simulátor, ve kterém je vašim úkolem od nuly vyvinout vlastní životaschopný vesmírný program. Hrajete za rasu zelených mužíčků Kerbalů, kteří sní o dobytí vesmíru. Budete muset pro Kerbaly vyvinout kosmickou loď, která bude schopna vesmírných letů. Kosmickou loď budete muset bezpečně dopravit na oběžnou dráhu a poté můžete letět např. k jednomu ze dvou Měsíců domovské planety Kerbin a pokusit se přistát na jednom z Měsíců. To je ale samozřejmě jen začátek.

Dále vás čeká zkoumání celého hvězdného systému se všemi planetami a Měsíci, které nabízí. Čeká vás i výzkum a vývoj nových technologií, stavění vesmírných stanic, masivních kosmických lodí a základen na povrchu objevených planet. Hra běží na Unity3D enginu. Na Epicu se běžně prodává za 1050 korun a na metacritic získala od odborných recenzentů metascore 88. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,3.

Druhou “hrou zdarma“ vlastně není regulérní hra, ale samostatně spustitelný datadisk ke hře Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Ten se jmenuje Aiko's Choice, vyšel v roce 2021 a vytvořili ho němečtí herní vývojáři ze studia Mimimi. Jedná se o taktickou strategickou stealth akci ve stylu legendárních Commandos, která vás zavede do Japonska 17. století v tzv. období Edo. Pokud jste hráli původní hru, tak si určitě pamatujete na pětici hrdinů: samuraje, ninju, zlodějku, gejšu a vojáka ostrostřelce.

Tentokrát je hlavní hrdinkou hry gejša Aiko, která je mistryní v maskování a společně se svými přáteli se musí vypořádat se silným protivníkem ze své minulosti. Celkem na vás čeká šestice misí na pokoření a jejich dohrání vám zabere přibližně 7 hodin vašeho času. Na Epicu se tato hra běžně prodává za 349 korun a na metacritic získala od odborných recenzentů metascore 83. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,5.

Hru Kerbal Space Program můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Shadow Tactics - Aiko's Choice získat na tomto odkazu.