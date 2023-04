Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče stříleček a akčních her

Od 13.4. do 20.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Mordhau a Second Extinction.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Mordhau vyšla v roce 2019 a stojí za ní slovinští herní vývojáři ze studia Triternion. Jedná se o online středověkou multiplayerovou akci, ve které se utkáte v soubojích s virtuálními rytíři z celého světa. Jedné bitvy se může účastnit až 80 hráčů v režimech Frontline nebo Invasion a hra se pyšní poměrně brutálním zpracováním, kdy např. můžete svými zbraněmi protivníkovi useknout končetiny. Ve hře můžete i jezdit na koni a z koně útočit nebo využívat okolní prostředí pro eliminaci protivníka, včetně nastražení pastí.

Pokud se vám líbí styl takových her, jako např. For Honor nebo Chivalry: Medieval Warfare, tak se vám zřejmě bude líbit i Mordhau. Hra využívá Unreal Engine 4 a na Epicu se běžně prodává za 640 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81 a od hráčů 7,7.

Druhou hrou zdarma je Second Extinction, která je zatím v předběžném přístupu a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Systemic Reaction (divize Avalanche Studios). Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, kterou sice jde hrát i sólo, ale primárně se zaměřuje na online kooperativní hraní, a to až ve třech hráčích současně.

Děj hry je zasazen na planetu Zemi, ve které je lidstvo prakticky na vymření, kvůli zmutovaným dinosaurům. Planetě dominují tedy dinosauři a vám nezbývá nic jiného než společně se svým týmem kamarádů sestoupit z orbity na planetu a převzít Zemi opět do lidských rukou.

Second Extinction nabízí několik hratelných postav, které jsou rozdělený do různých tříd a každá má vlastní zbraně nebo unikátní perky. Po orbitálním výsadku váš tříčlenný tým musí plnit řadu různých úkolů, které jsou průběžně aktualizovány

Hrát lze i sólo jako singleplayer, ale počítejte s vyšší obtížností hry, protože vše je stavěno na postup v kooperaci. Second Extinction patří do kategorie always only her a běžně se na Epicu prodává za 520 korun. Pokud máte rádi dinosauří střílečky jako Turok nebo Trespasser a k tomu se nebráníte kooperativním akcím, tak vás tato hra může slušně zabavit.

Hru Mordhau můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Second Extinction zdarma na tomto odkazu.