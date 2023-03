Epic rozdává hru zdarma, která potěší hráče budovatelských strategických her

Od 2.3. do 9.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Rise of Industry.

Hra vyšla v roce 2019 a stojí za ní španělští herní vývojáři ze studia Dapper Penguin Studios. Je to další hra, kterou můžete v poměrně krátké době získat zdarma na Epicu od tohoto studia. Minulý měsíc nabízel Epic simulační hru Recipe for Disaster od tohoto studia, ve které jste se zhostili role provozního jedné restaurace. Tentokrát nabízená hra zdarma Rise of Industry je ekonomická budovatelská strategie.

V Rise of Industry se vžijete do role průmyslového magnáta ve 30. letech 20. století, který postupně buduje své impérium. Na rozlehlých procedurálně generovaných mapách vás čeká stavění budov, vytváření dopravní infrastruktury (stavění silnic, mostů přes řeky, ražení tunelů skrze hory) a těžba surovin. Suroviny, které vytěžíte musíte dopravit vlakem, lodí nebo kamiónem do továren. Tyto továrny pak ze surovin vyrobí zboží a následně musíte hotové výrobky z továren nějak dopravit do obchodů, kde si je koupí lidé.

Hra se na Epicu běžně prodává za 630 korun a od odborných recenzentů získala souhrnné hodnocení 62. Od hráčů pak uživatelské score 7,8.

Rise of Industry můžete získat zdarma na tomto odkazu.