Epic rozdává hru zdarma, která potěší hráče strategických her

Od 1.12. do 8.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Fort Triumph a nástroj pro vytváření jednodušších her s názvem RPG in a Box.

Fort Triumph je taktickou strategickou hrou s RPG prvky a tahovými souboji. Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní herní vývojáři ze studia CookieByte Entertainment. Fort Triumph je zasazen do fantasy univerza a čerpá inspiraci v populární sérii Heroes of Might a Magic. Podobně jako v sérii HOMAM se věnujete se svým hrdinou průzkumu mapy.

Když dojde k boji s protivníkem, tak se hra přepne na bojovou mapu a bojujete klasicky v tahovém souboji. V boji můžeme ke svému užitku využívat i různé prvky prostředí nacházející se na bojové mapě. Na výběr máte čtyři frakce a čtyři třídy postav (divokého barbara, paladina, hraničáře nebo mága). Zabýváte se rozvojem své základny, sběrem tak potřebných zdrojů a učíte své hrdiny novým dovednostem. To vše na procedurálně generovaných mapách. Hra se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere kolem 13 hodin vašeho času. Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů metaskóre 74. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,3.

Místo druhé hry pak Epic nabízí vývojový nástroj nebo spíše vývojovou sada nástrojů pro tvrorbu jednodušších her s názvem RPG in a Box. Nástroj je určen pro všechny kreativce, kteří si chtějí zkusit vytvořit svou vlastní hru zábavným a jednoduchým způsobem. V jednom balíku tak dostanete voxelový editor, mapový editor, vizuální skriptovací nástroj, nástroj pro správu kamerového systému ve hře, nástroj pro správu bojového systému, editor dialogů, editor položek, editor uživatelského rozhraní a nástroj pro vytváření zvukových efektů.

S těmito nástroji pak můžete vytvářet své vlastní jednodušší hry v retro grafice. Nástroje přitom sází na přátelský přístup určený i pro začátečníky bez znalostí programování a modelování. Svůj konečný výtvor můžete exportovat do samostatně spustitelného formátu, a vaši hru tak mohou spustit i hráči kteří nevlastní RPG in a Box.

Hru Fort Triumph i sadu nástrojů pro vývoj vlastní hry můžete získat zdarma ve svém nainstalovaném klientovi Epic Games Launcher na domovské stránce.