Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 11. z 15 do pondělních 17:00

Až do pondělních 17:00 (30.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma tower defense akční fantasy hru Orcs Must Die! 3.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Robot Entertainment. Orcs Must Die! 3 je třetím dílem populární akční hry s prvky žánru tower defense. První díl vyšel v roce 2011 a druhý díl Orcs Must Die! 2 o rok později v roce 2012. Třetí díl představuje rozšíření konceptů využitých v předchozích dílech série. Hráči se opět ocitají v roli obránců, kteří musí odolat útokům krvežíznivých orků.

Děj hry se odehrává 20 let po událostech z předchozího dílu série. Hlavní hrdinové z Orcs Must Die! 2 obnovili pořádek v zemi a vycvičili nové rekruty. Zdánlivý klid však opět naruší invaze orků. Příběhová kampaň se skládá z řady úrovní, ve kterých je hlavním cílem zabránit orkům v průniku do nitra pevnosti.

Hráči mají za úkol bránit se proti útokům hord orků. K dispozici mají různé druhy pastí, které musí strategicky rozmístit na vhodná místa. Kromě vybavení známého z dřívějších částí přidali vývojáři také nové zařízení, například válečné stroje, jež dokážou zasáhnout velké oblasti a eliminovat desítky orků najednou. Kromě nastavování pastí hráči ovládají také dvojici hrdinů, kteří se mohou pohybovat po mapě a přímo bojovat s nepřáteli. Orcs Must Die! 3 lze hrát jak v režimu pro jednoho hráče, tak ve dvoučlenné kooperaci.

Hra má kreslenou grafiku a vývojáři se postarali o to, aby souboje byly ještě propracovanější než v předchozích dílech. Během hraní se na mapě mohou současně objevit stovky orků, což zajišťuje dynamické a napínavé bitvy. Hra se na Epicu běžně prodává za 640 korun a její dohrání vám zabere přibližně 17 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 77. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,2.

Orcs Must Die! 3 si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.