Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 14. z 15 do čtvrtečních 17:00

Až do čtvrtečních 17:00 (2.1.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma českou hru Kingdom Come: Deliverance.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Kingdom Come: Deliverance vyšla v roce 2018 a stojí za ní čeští herní vývojáři ze studia Warhorse Studios. Jedná se o RPG hru s otevřeným světem odehrávající se v českých zemích kolem roku 1403. Jde o první díl zamýšlené trilogie, který je zasazen do města Rataje nad Sázavou a přilehlého okolí. Jak je výše zmíněno, tak děj hry se odehrává na začátku 15. století, tedy několik let před husitskými válkami, které otřásly nejen Českým královstvím, ale také Svatou říší římskou. Hráč se ujímá role syna kováře, mladíka jménem Jindřich. Když jeho vesnici vypálí nepřátelská vojska, Jindřich přísahá, že se pomstí útočníkům. Touha po pomstě ho však brzy vtáhne do vyšších politických intrik.

Hra se odehrává v rozsáhlém, otevřeném světě, který působí živě a autenticky. Nehráčské postavy (NPC) mají propracovanou umělou inteligenci, která určuje jejich každodenní činnosti, jako je práce nebo trávení volného času. Hra je sledovaná z pohledu první osoby, zahrnuje boj, rozhovory s NPC postavami, rozvoj dovedností, crafting a starání se o své vybavení. Kromě toho hráč plní hlavní a vedlejší úkoly. V průběhu hry se k hlavní postavě připojují různí společníci, kteří ho po určitou dobu podporují svými schopnostmi v boji nebo při plnění úkolů.

Kingdom Come: Deliverance je zasazené do historického prostředí. Během hry se nesetkáme s žádnými monstry ani magickými předměty. Hlavní důraz je kladen na věrné zobrazení dané epochy, což se promítá také do systému rozvoje postavy. Jindřich může rozvíjet různé schopnosti prostřednictvím vykonávání odpovídajících činností. Tento proces lze urychlit čtením knih nebo zaplacením za výuku u učitelů.

Důležitou roli ve hře hraje boj, který se zásadně liší od typicky akčních systémů. Tvůrci pečlivě zpracovali pravidla středověkého šermu, což přineslo realistickou a velmi náročnou mechaniku. Ta zahrnuje možnosti útoků na různé části těla, blokování a odrážení zbraní protivníků. Hlavní postava se během hry účastní nejen individuálních duelů, ale také velkolepých obléhání, kde se bojuje za účasti mnoha postav.

Hře Kingdom Come: Deliverance jsme v minulosti na CDR udělili hodnocení 7/10. Dobovou recenzi si můžete přečíst zde. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 76. Od hráčů pak uživatelské skóre 8,1. Na dohrání hry si připravte přibližně 80 hodin vašeho času.

Kingdom Come: Deliverance si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.