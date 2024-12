Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 2. z 15 do sobotních 17:00

Až do sobotních 17:00 (21.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma roguelike hru Astrea: Six Sided Oracles.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Little Leo Games. Astrea: Six-Sided Oracles je roguelike variace na karetní hry, kde místo skládání balíčku karet sestavujeme kolekci kostek s různými vlastnostmi. Hra nás zavádí do fantastického vesmíru, konkrétně do planetárního systému, který kdysi obývaly vysoce pokročilé civilizace. Tyto civilizace žily v míru a harmonii pod dohledem tzv. Orákulí, požehnaných centrální hvězdou tohoto systému. Idyla však skončila, když celý systém zasáhlo kataklyzma známé jako Karmínový úsvit.

Chaos proměnil kdysi mocný svět v trosky a trvalo celé věky, než se potomci Orákulí odhodlali najít způsob, jak systém zachránit před definitivním zánikem. V Astrea: Six-Sided Oracles ovládáme Orákula, která putují světem a snaží se zabránit jeho úplné záhubě. Mezi postavami jsou jak mistři magie, tak hrdinové spoléhající na svou fyzickou sílu.

Základem hry jsou tahové souboje s nepřáteli. Místo karet zde hráči hází kostkami, jejichž stěny obsahují symboly různých akcí. Tyto akce zahrnují pohyby na bitevním poli nebo aktivaci specifických schopností. Hra nabízí stovky kostek, rozdělených do tří kategorií: bezpečné, vyvážené a rizikové. Navíc si hráči mohou přizpůsobit stěny jednotlivých kostek, aby lépe odpovídaly jejich stylu hry.

I když hraje roli štěstí, klíčem k úspěchu je strategické využívání schopností. Hra obsahuje unikátní systém zranění. Na bojišti můžeme využívat Očistu (Purification), která buď zraňuje nepřátele, nebo léčí naše postavy, a Zkaženost (Corruption), která nám může ubližovat a zároveň léčit nepřátele. Přestože se Zkaženost může zdát nevýhodná, tak její správné využití na hraně přežití zpřístupňuje ničivé schopnosti, které mohou zvrátit průběh souboje.

Postupem času hráči získávají nové kostky i požehnání, jež poskytují různé pasivní schopnosti. Souboje také obohacuje přítomnost strážců tzv. magických konstruktů, kteří nám asistují na bojišti. Během putování se setkáváme s náhodnými událostmi a lokacemi, jejichž návštěva může ovlivnit průběh naší hry. Na metacritic získala hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 85. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,3.

Astrea: Six Sided Oracles si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.