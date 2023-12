Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 6. ze 17 do pondělních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (25.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma akční adventuru Ghostwire: Tokyo.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2022 a stojí za ní japonští herní vývojáři ze studia Tango Gameworks. Toto studio vytvořilo v minulosti např. sérii The Evil Within nebo letos hru Hi-Fi Rush. Ghostwire: Tokyo se odehrává v alternativní verzi japonského hlavního města. V důsledku záhadné okultní události zmizela většina (přesněji řečeno 99 %) obyvatel města. Jako by to nestačilo, ulicemi se začali potulovat duchovém kteří hledají oběti, a také členové tajemné skupiny, kteří svou identitu skrývají za tradičními maskami Hannya.

Hráč se naopak ujímá role hlavního hrdiny, který jako jeden z mála dokázal tuto katastrofu přežít a byl obdařen nadpřirozenými schopnostmi. Od této chvíle je jeho úkolem nejen čelit hordám nepřátel, ale také rozluštit tajemství, které za těmito událostmi stojí.

Hru hrajete z pohledu první osoby a k likvidaci nepřátel využijete jak své magické schopnosti, tak i zbraně na dálku jako je luk nebo vrhací nože. Ve hře využijete i stealth prvky. Hra se na Epicu běžně prodává za 1579 korun a její dohrání vám zabere přibližně 22 hodin vašeho času. Na metacritic získal Ghostwire: Tokyo od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 78. Od hráčů pak 8,4.

Ghostwire: Tokyo můžete získat zdarma na tomto odkazu.