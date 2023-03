Epic rozdává zdarma 4k šachy a k tomu jeden bonus

Od 23.3. do 30.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Chess Ultra.

Jedná se o šachový simulátor, který vyšel v roce 2017 a stojí za ním britští herní vývojáři ze studia Ripstone. Jde o klasický šachový simulátor, ve kterém se můžete utkat v šachové partii proti počítači nebo lidským protivníkům. Hru pozorujeme z pohledu první osoby, nabízí až 4k rozlišení obrazu a obsahuje podporu pro VR náhlavní soupravy.

Ve hře proti počítači si vyberete jeden z 10 nabízených stupňů obtížnosti, který ovlivní počet tahů, který může AI dopředu předvídat a taktéž pravděpodobnost, že udělá chybu. Tutoriál hry vás naučí základní pravidla šachu a přidá i pár pokročilých strategií. Tvůrci hry pak pro vás speciálně připravili 80 šachových výzev, které po vás např. požadují vyhrát šachovou partii za určitý počet tahů.

Multiplayer můžete hrát buď lokálně na jednou počítači nebo online. Hra se na Epicu běžně prodává za 270 korun a na metacritic získala celkem vysoké hodnocení. Od odborných recenzentů 80 a od hráčů souhrnné skóre 8,3.

Jako bonus Starter Pack

Dále můžete získat na Epicu zdarma bonusový Starter Pack Ishizuchi do hry World of Warships. Startovní balíček obsahuje japonskou bitevní loď úrovně IV Ishizuchi, místo v přístavu, několik kontejnerů a kamufláží, plus ekonomické bonusy různých typů. Balíček je v hodnotě 475 korun.

Hru Chess Ultra můžete získat zdarma na tomto odkazu a startovací balíček do World of Warships na tomto odkazu.