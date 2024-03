Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče akčních RPG a logických her

Od 14.3. do 21.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Deus Ex: Mankind Divided a The Bridge.

Hra Deus Ex: Mankind Divided vyšla v roce 2016 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Eidos Montreal. Jedná se o kyberpunkovou akční RPG hru, která potěší i hráče stealth akčních her. Děj hry Mankind Divided začíná v roce 2029, dva roky po událostech odehrávajících se v předchozím díle série. V důsledku nechvalně známého Aug incidentu zaútočily miliony "vylepšených lidí" na lidi bez augmentací, díky čemuž vznikl ve společnosti rozkol mezi lidmi bez modifikací a augmentovanými. Ti druzí se začali shromažďovat v jakýchsi ghettech, kde bujela kriminalita a policie zneužívala své postavení.

V atmosféře společenského neklidu začaly vznikat teroristické organizace, které bojovaly za rovnoprávnost augmentovaných lidí. Během hry opět hrajeme za augmentovaného agenta Adama Jensena, který současně spolupracuje se speciální sekcí Interpolu nazvanou Task Force 29, zřízenou pro boj s terorismem, a také se skupinou hackerů známou jako kolektiv Juggernaut. Cílem hlavního hrdiny je odhalit zlověstné plány organizace Iluminátů.

Hra se na Epicu běžně prodává za 640 korun a její dohrání vám zabere přibližně 30 hodin vašeho času. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 83 a od hráčů 8,0.

Druhá hra The Bridge vyšla v roce 2013 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Case Western. Jedná se o 2D logickou hru, která se pyšní černobílým grafickým zpracováním. Hlavnímu hrdinovi hry budete muset pomoci projít celkem 48 úrovněmi, ve kterých se musíte vypořádat se záhadnými fyzikálními anomáliemi. Narazíte na gravitační víry a budete přecházet do alternativních a zrcadlových verzí dané úrovně.

The Bridge se na Epicu běžně prodává za 260 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 6 hodin vašeho času. Na metacritic získal od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 74 a od hráčů 7,4.

Hru Deus Ex: Mankind Divided můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Bridge zdarma na tomto odkazu.